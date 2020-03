Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag, im Zeitraum von 14 Uhr bis 14.30 Uhr, vor der Sinova Klinik in der Röntgenstraße beim Ein- oder Ausparken einen BMW X1 beschädigt. Das Fahrzeug war im Eingangsbereich der Klinik geparkt und wurde an der linken hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 2.5000 Euro zu kümmern. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein 62-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag im Spechtweg mit dem Tretpedal seines Pedelec oder dem mitgeführten Anhänger an einem Bordstein hängengeblieben und gestürzt. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ins Krankenhaus kam er nicht wegen seiner Verletzung, sondern weil er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Polizisten veranlassten bei dem 62-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wird er wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Friedrichshafen

Körperverletzung im Lebensmittelgeschäft

Am Donnerstag zur Mittagszeit kam es in einem Discounter in der Werastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und drei 16-jährigen Jugendlichen. Laut Angaben der Beteiligten kam es nach einem Gespräch zu Unstimmigkeiten und gegenseitigen Körperverletzungen. Der exakte Ablauf der Streitigkeiten ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Radfahrerin verletzt

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen beim Abbiegen von der Rheinstraße auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters eine 71-jährige Radfahrerin übersehen und mit dem Heck ihres Fahrzeuges leicht berührt. Um nicht zu stürzen, musste die Frau von ihrem Fahrrad abspringen und kurzfristig neben dem Pkw herlaufen. Die Radfahrerin wurde vorsorglich von einem Rettungsdienst zur Überprüfung in eine Klinik eingeliefert. Hier stellte sich heraus, dass sie sich beim Absteigen vom Fahrrad den Unterschenkel und das Handgelenk gebrochen hatte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Überlingen

Auffahrunfall - Sachschaden rund 6.000 Euro

Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend auf der L 200 auf Höhe der Rengoldshauser Straße auf den verkehrsbedingt wartenden Toyota eines 61-Jährigen aufgefahren. Die beiden Männer wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Markdorf

Alkoholisiert zur Freundin

Auf Grund einer vorausgegangenen Auseinandersetzung versuchte ein 48-Jähriger am Donnerstagmorgen Kontakt mit seiner Freundin aufzunehmen. Da sich die Frau bedroht fühlte, verständigte sie die Polizei. Nachdem der Lebensgefährte den anfahrenden Streifenwagen wahrnahm, flüchtete er mit seinem Pedelc zunächst Richtung Stadtmitte und konnte kurze Zeit später erneut an der Wohnung angetroffen werden. Da der Mann stark nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund einer Alkoholbeeinflussung von circa 1,9 Promille wurde bei dem 48-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe in einem Klinikum veranlasst und ein Platzverweis für die Wohnung der Freundin erteilt. Zudem wird er wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

