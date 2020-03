PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

(Krauchenwies) 6000 Euro Schaden bei Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Robert Bosch Straße sind am späten Donnerstagabend zwei PKW zusammengestoßen.

Gegen 21.20 Uhr übersah eine Autofahrerin an einem Rechtsknick der Fahrbahn auf dem Parkplatzgelände einen ihr entgegenkommenden Lancia. Renault und Lancia stießen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von je 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

