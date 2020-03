PP Ravensburg: (Sigmaringen) Ladendiebe festgenommen

Polizeipräsidium Ravensburg

Die Sigmaringer Polizei hat am Montagnachmittag im Bereich der Marstallpassage drei georgische Ladendiebe festgenommen. Das Trio sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Tatverdächtigen wurden am Montag nahe der dortigen Postfiliale dabei beobachtet, wie sie eine ungewöhnliche Menge verschiedenster Waren aus Schachteln und Rucksäcken in größere Kartons umpackten. Die Polizei rückte nach Mitteilung des Sachverhalts sofort aus und traf drei georgische Staatsangehörige vor der Marstallpassage an, die fünf Kartons mit Bekleidung, Hygieneartikeln und Elektroware vollpackten. Ein Paket hatten sie zum Versand in ihre Heimat bereits bei der Post aufgegeben. Die Sendung wurde angehalten. Menge und geschätzter Wert der Artikel (zirka 4000 Euro) führten zu dem dringenden Verdacht des mehrfachen Ladendiebstahls gegen die drei Männer, die deswegen vorläufig festgenommen wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen ordnete der zuständige Haftrichter am Dienstag die Untersuchungshaft gegen die mutmaßlichen Ladendiebe an. Ein Teil des Diebesguts konnte zwischenzeitlich schon zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

