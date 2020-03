Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Während einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Löwentaler Straße stellten die Polizeibeamten fest, dass ein 26-jähriger Pkw-Lenker mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Marihuana, weshalb in einer nahegelegenen Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Zudem muss er sich wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

Friedrichshafen - Ailingen

Sachbeschädigung an Schule

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Fohlenstraße an der Dr. Josef-Eberle-Schule die Glasscheibenfront beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Friedrichshafen

Unfallverursacherin ertappt

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte am Mittnachmittag eine 82-jährige Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Die ältere Frau beschädigte beim Ausparken in der Hochstraße einen geparkten Ssangyong Rodius und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Die 82-Jährige wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle angezeigt.

Tettnang

Alkoholisiert unterwegs und einen Polizeibeamten beleidigt

Nachdem ein 34-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Lindauer Straße einen Streifenwagen erkannte, parkte er sein Fahrzeug auf einem Grundstück und wollte sich zu Fuß entfernen. Hierzu war er aufgrund seines alkoholisierten Zustandes jedoch nicht mehr in der Lage. Nachdem er aggressiv reagierte und die eingesetzten Beamten beleidigte, wurde eine weitere Streifenbesatzung hinzugezogen. Die Polizisten veranlassten bei dem 34-Jährigen in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Zudem wird er wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung angezeigt.

Tettnang

Autofahrer verursacht mehrere Unfälle - Schaden rund 8.000 Euro

Ein 88-Jähriger hat am Mittwoch zur Mittagszeit im Stadtgebiet Tettnang mindestens zwei Unfälle verursacht und eine Person leicht verletzt.

An dem Kreisverkehr in der Wangener Straße / Bachstraße fuhr der betagte Mann mehrfach auf das Fahrzeug eines verkehrsbedingt wartenden 78-Jährigen auf, der hierdurch leicht verletzt wurde. Anschließend setzte er seine Fahrt über die Bachstraße in Richtung Bahnhofstraße fort, wo er zunächst am Kreisverkehr in der Bachstraße ein Verkehrszeichen überfuhr und dann an der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Bach- / Hochstraße wartende Fahrzeuge rechts auf dem Gehweg überholte. In der Bahnhofstraße fuhr der 88-Jährige erneut rechts an einem Pkw vorbei und streifte diesen dabei. Der Unfallverursacher konnte schließlich in Bechlingen von Polizeibeamten angetroffen werden. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt.

Personen, die durch den Mann behindert oder gar gefährdet wurden bzw. die Fahrt des Seniors durch Tettnang beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Überlingen

Betäubungsmittel sichergestellt

Bei der Personenkontrolle eines 26-Jährigen am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr auf Höhe einer Gaststätte in der Christophstraße stellten die Polizeibeamten mehrere Gramm Marihuana und Amphetamin sicher. Weiterhin hatte der junge Mann eine Feinwaage und Verpackungsmaterial dabei. Er wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Salem

Verkehrsunfall - Fahrer leicht verletzt

Ein 29-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf der L 204 zwischen Urnau und Wattenberg mit seinem Citroen C1c aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

