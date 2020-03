Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

(Pfullendorf) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz gegenüber der Central-Apotheke ist am Mittwoch, zwischen 7.50 Uhr und 12.30 Uhr, ein Seat Leon angefahren worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Weil sich bisher niemand gemeldet hat, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Unfallflucht. Wer Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07552 2016 0).

(Ostrach) Hyundai nimmt VW die Vorfahrt

An der Einmündung der Sigmaringer Straße in die Ostracher Straße sind am Mittwochmittag ein Hyundai und ein VW nach einer Vorfahrtsverletzung zusammengestoßen.

Gegen 13.25 Uhr bog eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin von der Sigmaringer Straße nach links in die Hauptstraße ab. Von rechts kam auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße ein Volkswagen, den die 31-Jährige übersah. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

