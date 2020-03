Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Sigmaringen) Vorfahrt genommen

An der Einmündung der Hohenzollernstraße in die B 32 sind am Dienstagnachmittag zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 14.15 Uhr bog ein Mercedes-Fahrer von der Hohenzollernstraße nach links in Richtung Sigmaringendorf ab. Von dort kam ein BMW, den der 54-Jährige beim Abbiegen übersehen hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

(Krauchenwies) Schwerer Unfall auf der L 456 - Polizei sucht Zeugen

Nach dem schweren Unfall auf der L 456 am Dienstagmittag sucht die Sigmaringer Verkehrspolizei nach Zeugen für ein vorangegangenes Überholmanöver der späteren Unfallverursacherin.

Am Dienstagmittag kam eine 54-Jährige Autofahrerin mit ihrem Seat Leon gegen 12.15 Uhr von der Landesstraße ab, stieß gegen mehrere Bäume und wurde, weil nicht angeschnallt, aus dem Auto geschleudert (wir berichteten).

Vor dem Unfall überholte die Frau laut Zeugenaussagen auf Höhe der "Josefslust", trotz Gegenverkehr. Ob dabei Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt. Um das zu klären, sucht die Verkehrspolizei Zeugen und Betroffene dieses Überholmanövers (Telefon 07571 104 0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

0751/803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell