Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Leutkirch im Allgäu) Fußgängerin angefahren

Beim Überqueren der Leutkircher Straße ist am Dienstagvormittag eine 55-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Sie wurde leicht verletzt.

Gegen 10.45 Uhr bog ein 86-jähriger Mercedesfahrer von der Schlotterbachstraße nach links in die Memminger Straße ab. Im selben Moment ging die Fußgängerin, aus dem Schleifweg kommend, über die Memminger Straße. Der Mercedes erfasste die 55-Jährige und warf sie zu Boden. Dabei verletzte sie sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungsteam brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in eine Unfallpraxis. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

(Aitrach) Betrüger entlarvt

Sozialleistungen in Höhe von über 73.000 Euro hat sich ein 37-jähriger Nigerianer erschlichen, der im Februar dieses Jahres bei der Kontrolle eines italienischen Fernreisebusses Beamten der Autobahnfahndung aufgefallen war. Der Tatverdächtige, der vorgab keine Personaldokumente mitzuführen, konnte lediglich eine Duldung vorweisen, die einige Tage vor der Kontrolle abgelaufen war. Wie die weiteren Ermittlungen der Polizisten ergaben, war der Asylantrag des Mannes vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden, wegen fehlender Reisedokumente konnte er allerdings nicht abgeschoben worden. Nachdem die Beamten bei dem Tatverdächtigen dessen nigerianischen Pass, der bereits Anfang August 2016 von der Botschaft in Berlin ausgestellt worden war, auffinden konnten, stellte sich bei den weiteren Recherchen heraus, dass der Mann nicht nur Mitte Dezember 2016 beim BAMF in Heidelberg einen Asylantrag gestellt hatte, sondern sich auch in Italien, Österreich und in der Schweiz als Asylbewerber registrieren ließ. Der mutmaßliche Betrüger benutzte dazu verschiedene Personaldokumente. Die Polizei veranlasste den sofortigen Grenzübertritt nach Italien und informierte die zuständigen Behörden, die daraufhin alle Bezahlungen einstellten.

(Aichstetten) Umgestürzte Bäume blockieren Straße

Neben der K7924 bei Langensteig sind am Dienstag zwei Bäume umgestürzt und haben die Straße blockiert. Gegen 20.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer das Hindernis. Die Feuerwehr rückte mit zehn Einsatzkräften und Motorsägen an und entfernte die beiden Bäume. Dazu musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war nötig. Ein Schaden wurde bis dato nicht gemeldet.

(Ravensburg) Auffahrunfall beim Schussentalviadukt

An der Anschlussstelle B33/B30 (Schussentalbrücke) sind am Dienstagmorgen zwei PKW aufeinander gefahren. Dabei ist Sachschaden entstanden.

Gegen 10.20 Uhr bremste eine aus Richtung Bavendorf kommende Opel-Fahrerin wegen der gerade umschaltenden Ampel vor dem Schussentalviadukt ab. Die Fahrerin des ihr nachfolgenden Personenkraftwagens erkannte das zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

(Wangen im Allgäu) Unfallflucht in Neuravensburg - Zeugen gesucht

Am Dienstag ist in der Bernhard-Müller-Straße ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug gegen den Gartenzaun eines Privatgrundstücks geprallt. Bei dem Unfall, der zwischen 7 Uhr und 12 Uhr passiert sein muss, entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Weil sich bisher niemand gemeldet hat, ermittelt das Polizeirevier Wangen wegen Unfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann wird gebeten, die Polizei zu informieren (Telefon 07522 984 0).

(Wolfegg) Baum fällt auf Auto

Auf der L316 zwischen Wolfegg und Alttann ist in der Nacht zum Mittwoch ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22.20 Uhr sah der in Richtung Wolfegg fahrende Betroffene aus dem Augenwinkel, dass ein Baum umstürzt. Reaktionsschnell wich der 34-Jährige nach rechts aus, so dass sein Opel nur noch von der Baumspitze getroffen wurde. So blieb es bei einem Sachschaden, den die Polizei auf etwa 5000 Euro schätzt. Die Feuerwehr Wolfegg entfernte das Verkehrshindernis.

(Wangen im Allgäu) Misslungenes Ausparken - 15.000 Euro Schaden

Beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz Scherrichmühlweg ist eine 70-jährige Autofahrerin am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, aus Unachtsamkeit gegen zwei hinter ihr parkende Fahrzeuge geprallt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

(Wangen im Allgäu/A96) Geschwindigkeitskontrolle: 151 km/h im 80er Bereich

Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstagnachmittag auf der regennassen Autobahn ist ein Auto nahe der Ausfahrt Kißlegg mit 151 km/h durch die dortige 80er Zone gerast.

Scheinbar waren einem Teil der Verkehrsteilnehmer, zumindest im Kontrollzeitraum von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, die regenbedingten Fahrbahnverhältnisse ziemlich egal. Nur so ist zu erklären, dass fast ein Viertel der 1308 gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs war. Neben dem Spitzenreiter, einem Audi mit RW-Kennzeichen, wurden auch noch weitere Fahrzeuge mit deutlich überhöhtem Tempo gemessen. In 22 Fällen sind Bußgeldverfahren mit den Voraussetzungen zur Anordnung eines Fahrverbots eingeleitet worden.

(Bad Waldsee) Unfallflucht Parkplatz Netto - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Discounters Netto in der Gaisbeurer Straße sucht der Polizeiposten Bad Waldsee Zeugen.

Zwischen 7.30 Uhr und 8.15 Uhr wurde ein VW Tiguan bei einem missglückten Parkvorgang von einem bisher nicht identifizierten Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Wer den Unfall verursacht hat, ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug samt Insassen geben können, werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07524 40430).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kalmbach / Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell