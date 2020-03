Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Verkehrsunfall

Sachschaden von circa 4.000 Euro hat eine 22-jährige Pkw-Lenkerin am Montag gegen 17 Uhr beim Einfahren von der B 467 auf die Seestraße (L 333) in Richtung Pfingstweid verursacht. Sie streifte den Toyota einer vorfahrtsberechtigten 78-Jährigen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Überlingen

Ohne Führerschein unterwegs

Bei der Überprüfung eines 24-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 23 Uhr in der Mühlenstraße stellten die Beamten fest, dass dem jungen Mann die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Zudem stand der 23-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin, weshalb in einem Klinikum die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung verantworten.

Markdorf

Übermüdet und aufgeputscht unterwegs - rund 8.000 Euro Sachschaden

Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen auf der B 33 zwischen Hefigkofen und Markdorf infolge Müdigkeit mehrere Unfälle verursacht, verbotswidrig überholt und zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Ein Zeuge teilte über Notruf mit, dass ein LKW-Fahrer nach Hefigkofen in Schlangenlinien gefahren und nach rechts auf den Grünstreifen geraten sei. Anschließend fuhr er auf den rechten Rad- und Gehweg, überholte zwei links neben ihm fahrende LKW, ehe er in Markdorf zwei Fahrzeuge streifte und schließlich auf einen Pkw auffuhr. Bei der Vernehmung des Unfallverursachers räumte der junge Mann gegenüber den Polizeibeamten ein, die Nacht durchgefahren zu sein und Amphetamine konsumiert zu haben. Die Polizisten veranlassten deshalb bei dem 23-Jährigen in einer nahegelegenen Klinik die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Markdorf

Vordach beschädigt

Sachschaden von rund 11.000 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag in der Hahnstraße verursacht. Beim Rangieren mit seinem Fahrzeug beschädigte der 36-Jährige mit seinem Auflieger das Vordach eines Getränkemarktes. Da das Dach einzustürzen drohte, musste es abgesichert werden. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung des Lkw fest, dass am hinteren rechten Rad des Aufliegers mehrere Radmuttern und -bolzen fehlten, weshalb die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Salem

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Während einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 00.30 Uhr in der Straße "Alte Neufracher Straße" stellten die Polizeibeamten fest, dass ein 18-jähriger Autofahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der junge Mann räumte auf Nachfrage den Konsum von Marihuana ein, weshalb in einer nahegelegenen Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Zudem muss er sich wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

Salem

Verkehrsunfall - Verursacher leicht verletzt

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf der L 204 zwischen Mennwangen und Untersiggingen mit seinem Renault Trafic aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und auf einem Radweg neben der L 204 liegen geblieben. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell