PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Raub

Ein 40-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 22 Uhr bis 07 Uhr, in der Montfortstraße von vier unbekannten Männern, die er zuvor in einer Gaststätte in der Paulinenstraße kenngelernt hatte, ausgeraubt worden. Nachdem die Personengruppe gemeinsam das Lokal verlassen hatte und Richtung Eckenerstraße gegangen war, wurde der Geschädigte in der Montfortstraße von den Männern festgehalten und geschlagen. Er erlitt Prellungen und leichte Platzwunden im Gesicht. Zudem wurde der Geldbeutel des 40-Jährigen mit mehreren hundert Euro und sein Smartphone entwendet. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Beifahrerin verletzt

Ein 69-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 10 Uhr in der Zeppelinstraße auf das Fahrzeug eines 18-Jährigen aufgefahren. Der junge Mann wollte von der Zeppelinstraße nach links in den Meisenweg abbiegen, als der Unfallverursacher auf das verkehrsbedingt haltende Fahrzeug auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Ford des 69-Jährigen nach rechts abgewiesen und gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Die Beifahrerin des Ford wurde durch den Unfall verletzt und von dem zufällig vorbeikommenden Rettungsdienst der Johanniter versorgt. Sie wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 31 war während der Unfallaufnahme zeitweilig komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Personen unverletzt

Ein 18-jähriger VW-Fahrer ist am Montagnachmittag beim Einbiegen von der Aistegstraße in die Flugplatzstraße mit dem Smart eines vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.500 Euro.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag im Zeitraum von 08.30 - 12.30 Uhr in der Magdalenenstraße auf dem Parkplatz neben Gebäude Nr. 5 die linke Heckstoßstange eines geparkten Mercedes gestreift. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Tettnang - Laimnau

Diebstahl von Diesel - Sachschaden rund 500 Euro

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der der Straße "Wellmutsweiler" eine mobile Dieseltankstelle aufgebrochen und circa 400 Liter Diesel entwendet. Personen, die von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, im Zeitraum von 15 Uhr bis 07.30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Langenargen

Verkehrsunfall

Sachschaden von circa 3.500 Euro hat eine 70-jährige Pkw-Lenkerin am Montag gegen 13 Uhr beim Einfahren von der Friedhofstraße auf die L 334 verursacht. Sie kollidierte mit dem Daimler einer vorfahrtsberechtigten 54- Jährigen. Der Daimler der Geschädigten war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Frauen wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

Kressbronn

Vorfahrtsverletzung

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Montagmorgen bei einem Unfall im Einmündungsbereich Maicher Straße / Seestraße entstanden. Ein 57-jähriger Autofahrer missachtete die Rechts-vor-links-Regelung und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 58-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen

Einbruch im Gewerbegebiet Henkerberg Süd

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in der Gottlieb-Daimler-Straße in eine Firma eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein, durchsuchten zahlreiche Räume und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Ein Zusammenhang mit dem Einbruch in einem Schlachthof von Sonntag auf Montag in Überlingen (wir berichteten) kann nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

