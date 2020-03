Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

(Meßkirch) Schaufensterscheibe beschädigt

Ein unbekannter Täter hat über das vergangene Wochenende in der Conradin-Kreutzer-Straße eine Schaufensterscheibe beschädigt. Mit einem Stein warf er die Scheibe des Frisörgeschäfts ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Ein Tatverdacht besteht nicht.

(Sigmaringen) Unfallflucht auf dem Krankenhausparkplatz

Bereits am vergangenen Donnerstag, zwischen 7.15 Uhr und 16 Uhr, ist auf dem Krankenhausparkplatz ein Ford Galaxy angefahren worden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Weil niemand den Unfall meldete, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Unfallflucht und sucht Zeugen (Telefon 07571 104 0).

(Krauchenwies) Frau wird aus ihrem Auto geschleudert

Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmittag zwischen Sigmaringen und Krauchenwies von der Landesstraße abgekommen, gegen mehrere Bäume geprallt und aus ihrem Auto geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Gegen 12.15 Uhr war die 54-Jährige auf der L 456 in Richtung Krauchenwies unterwegs. Zwischen der Abzweigung nach Sigmaringendorf und der Seenlandschaft kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau fuhr etliche Meter neben der Straße, bevor sie wieder auf die Fahrbahn zurückkam und dabei mit einem anderen Auto zusammenstieß. Nach dieser Kollision geriet ihr Seat ein weiteres Mal nach rechts auf das Bankett. Im weiteren Unfallverlauf fuhr die 54-Jährige quer über die Fahrbahn, bevor sie nach links von der Straße abkam und dort gegen mehrere Bäume pallte. Weil die Fahrerin nicht angeschnallt war, wurde sie aus ihrem Auto herausgeschleudert und blieb schwer verletzt im dortigen Gelände liegen. Notarzt und Rettungsdienst waren schnell zur Stelle und kümmerten sich um die Frau. Nach der Erstversorgung wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Weil die L 456 vorübergehend voll gesperrt war, musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

(Meßkirch) Sattelzug kippt um - Totalschaden

Am Dienstagvormittag ist auf der B 311 zwischen Göggingen und Meßkirch ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Es entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 10.45 Uhr fuhr der Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Meßkirch. Kurz vor Menningen geriet der LKW nach rechts auf das Bankett. Dem Fahrer gelang es nicht mehr, den Sattelzug auf die Fahrbahn zurückzulenken. Auf dem weichen Untergrund bekam der Lastwagen "Schlagseite", stieß unter anderem gegen einen Betonsockel und kippte schließlich nach rechts um. Am Sattelzug entstand Totalschaden in Höhe von zirka 70.000 Euro. Die Bergung des Sattelzuges dauerte mehrere Stunden. Die B 311 war zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Aus einem der beiden Dieseltanks lief Treibstoff aus. Weil in unmittelbarer Nähe die Ablach vorbeifließt, wird das kontaminierte Erdreich abgetragen. Ein Bagger ist zurzeit noch im Einsatz. Von der Feuerwehr wurde vorsichtshalber eine Ölsperre gelegt.

