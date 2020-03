PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist am Sonntag gegen 22 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Ailinger Straße / Meistershofener Straße entstanden. Obwohl die Lichtzeichenanlage auf Rot stand, fuhr laut Zeugenaussagen eine 69-jährige Autofahrerin aus Richtung Goethestraße kommend in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Pkw eines vorfahrtsberechtigen 19-Jährigen. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Friedrichshafen

Einbruch und misslungener Einbruch

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 10 Uhr, im Newtonweg und in der Solarstraße mehrere Kellerräume aufgebrochen. Aus den unterirdisch miteinander verbundenen Räumlichkeiten der Mehrfamilienhäuser und der gemeinsamen Tiefgarage wurden Fahrräder, Werkzeug und einen Kinderfahrradanhänger entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Zu einem Einbruchsversuch kam es von Samstag auf Sonntag zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr in eine Gaststätte am Miettingerplatz. Den unbekannten Tätern gelang es nicht, die Terrassentür aufzuhebeln und die Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 10.000 Euro hat ein 20-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 16 Uhr in der Ailinger Straße verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf den Pkw eines 56-Jährigen auf, der durch den Unfall leicht verletzt wurde.

Friedrichshafen-Fischbach

Alkoholfahrt

Während einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 02.30 Uhr in der Eisenbahnstraße wurde bei einem 36-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab circa 1,2 Promille, weshalb in einer nahegelegenen Klinik eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Betroffene wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt und musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Überlingen

Einbruch in Schlachthof

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum zwischen 15 Uhr bis 03.00 Uhr, in der Straße "Reutehöfe" in einen Schlachthof eingedrungen und haben die Büroräume durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes und des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Salem - Neufrach

Streit in Asylbewerberunterkunft

Nachdem am Samstag gegen 22.00 Uhr eine Party in der Riedstraße beendet werden sollte, kam es zwischen den auswärtigen Gästen und den teilnehmenden Bewohnern zu einer Auseinandersetzung, bei der vier Personen verletzt wurden. Zwei der Geschädigten mussten vom verständigten Rettungsdienst auf Grund ihrer blutenden Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Laut Angaben weiterer Bewohner fehlen seit der Auseinandersetzung mehrere Geldbeutel und Mobiltelefone. Die Tatbeteiligung einzelner Personen und die Klärung der Frage ob die fehlenden Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Markdorf - Hundweiler

Brand - Schaden rund 75.000 Euro

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich einer Werkbank geriet am Montag gegen 09.30 Uhr eine Garage in einem Ökonomiegebäude in Brand. Durch das Feuer wurde sowohl die Gebäudefassade als auch das Inventar der Garage und ein abgestellter Pkw beschädigt. Personen wurde nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

