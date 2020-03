Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Vorfahrt genommen

Ein zehnjähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag nach einer Vorfahrtsverletzung in der Springerstraße gestürzt. Das Kind kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 14.25 Uhr bog ein BMW aus der Ebertstraße nach rechts in die Springerstraße ab. Der 47-jährige Fahrer des Autos übersah dabei das von rechts kommende Kinderfahrrad und nahm dem Jungen die Vorfahrt. Der Zehnjährige streifte den abbiegenden BMW und stürzte. Dabei verletzte sich das Kind leicht. Zur weiteren Untersuchung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus. Am BMW entstand geringer Sachschaden.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigungen am Stadtrand

Im Spinnereigarten und an der Isnyer Straße sind über das Wochenende Scheiben zertrümmert worden.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag warfen unbekannte Täter drei Scheiben einer Firma im Spinnereigarten ein. Danach verschmierten sie eine Wand mit Strichmännchen und Beschriftung. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Nacht zum Montag stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens fest, dass am Verwaltungsgebäude einer ehemaligen Firma an der Isnyer Straße die Verglasung der Eingangstüre gesplittert ist. Die unbekannten Täter waren auch im Gebäude und versprühten dort den Inhalt von zwei Feuerlöschern. An einer der Fabrikhallen zertrümmerten sie die Glasfüllung einer Metalltür und schlüpften durch die Öffnung hinein. Drittes Ziel der Einbrecher war ein kleineres Gebäude, in das sie gewaltsam eindrangen. Gestohlen wurde nichts. Auch hier wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07522 984 0).

Bodnegg

Motorradfahrer stürzt in Kurve

Auf der L335 zwischen Lachen und Bruderhof ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Dabei verletzte er sich.

Gegen 12.15 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seinem Motorrad auf der Landstraße von Bodnegg kommend in Richtung Bruderhof. In einer Linkskurve kam er in Schräglage auf das Bankett, rutschte weg und stürzte. Dabei verletzte er sich. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro.

Wangen im Allgäu

14.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in der Leutkircher Straße ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14.30 Uhr musste eine stadtauswärts fahrende Frau mit ihrem Opel anhalten, weil vor ihr ein Auto nach links in einen Hofraum abbog. Hinter der 56-Jährigen kam ein VW Golf, dessen Fahrerin dem Opel aus Unachtsamkeit ungebremst ins Heck krachte. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Den Schaden an dem VW Golf schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

