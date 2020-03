Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Einbrecher stiehlt Geld

Ein unbekannter Einbrecher hat am Sonntag in Rengetsweiler in ein Wohnhaus eingebrochen und Geld gestohlen.

Der Unbekannte hebelte zwischen 17 Uhr und 23 Uhr eine Tür zu der betroffenen Wohnung in der Straße Kirchleäcker auf. In einem Schrank fand er das Bargeld und steckte es ein.

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in dem Wohngebiet gemacht hat wird gebeten, die Polizei zu informieren (Telefon 07571 104 0).

Gammertingen

Überfahrener Biber verursacht Sachschaden

Ein leblos auf der Straße liegender Biber hat auf der B313 zwischen Mägerkingen und Gammertingen am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, zu Sachschäden an zwei Personenkraftwagen geführt.

Zuvor wurde der Biber von einem unbekannten Kraftfahrzeug auf der Bundesstraße in Höhe der Kläranlage "Oberes Lauchertal" überfahren. Das Tier blieb leblos auf der Fahrbahn liegen. Gegen 19.30 Uhr fuhren hintereinander ein Mini Cooper und ein Peugeot in Richtung Gammertingen, konnten dem getöteten Biber nicht ausweichen und überfuhren das Tier noch einmal. Dabei entstand an dem Mini ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Schaden am Peugeot war deutlich geringer.

Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet.

Herbertingen

83-Jähriger fährt gegen Hauswand

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Sonntagvormittag in Hundersingen gegen die Wand einer Gaststätte geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Der Senior kam kurz nach 11 Uhr auf der Ortsstraße, in der Kurve beim Gasthaus "Adler", aus bisher noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand. Dabei verletzte sich der betagte Mann schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Citroen entstand Totalschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Hauswand wurde nur leicht beschädigt.

Bingen

Vorfahrt genommen - zweimal Totalschaden

Auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen sind am Sonntagnachmittag zwei PKW heftig zusammengestoßen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann auf der K8201 in Richtung Inneringen. Weil er die Abzweigung Hochberg/Egelfingen verpasste, wollte er mit seinem Mercedes in einem nahe gelegenen Waldweg wenden. Beim Einfahren von dem unübersichtlich in einer Kurve gelegenen Waldweg übersah er einen aus Richtung Bingen kommenden Audi. Der junge Audifahrer wich noch nach links aus, konnte die Kollision mit dem Mercedes aber nicht mehr verhindern. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, in dessen Folge der Audi nach links von der Fahrbahn in den Wald abgedrängt wurde. An beiden Personenkraftwagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt zirka 21.500 Euro beziffert. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle, musste aber nicht eingreifen, weil beide Fahrer unverletzt blieben.

