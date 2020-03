Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zerstochene Reifen am Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:45 Uhr, zerstachen unbekannte Täter in der Charlottenstraße an einem grauen Peugeot die Reifen. Zudem zerkratzten sie die Motorhaube. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Die Polizei in Friedrichshafen hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541- 7010 zu melden.

Überlingen

Vandalismus / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten bislang unbekannte Täte in der Aufkircher Straße und Kurt-Hahn-Straße mindestens zwei Gullydeckel am Fahrbahnrand. Dies übersah eine 23-jährige Lenkerin eines Mini und fuhr mit ihrem Pkw darüber. Nach jetzigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Mini ein Schaden entstanden ist. Das Polizeirevier Überlingen hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen unter Telefon 07551-8040 zu melden.

