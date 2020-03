Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall mit Sachschaden

Am Samstagmorgen um 08:36 Uhr befuhr der 54-jährige Lkw-Lenker mit seinem Mercedes Sprinter die B 463 in Richtung Albstadt. Zwischen Fürstenhöhe und Rauschberg kam der Lkw-Lenker aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte den 2 Meter tiefen Fahrbahnrain hinunter und kippt auf die rechte Fahrzeugseite. Hierbei wurde der 54-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt, komnnte sich aber selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Sprinter entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde ein Spezialkran benötigt.

