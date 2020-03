Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter, in der Ringwegsiedlung 2 Pkw`s auf. Sie entwendeten aus den Fahrzeugen Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich sowie mehrere Plastikkarten. Die oder der Täter ging äußerst rabiat vor, in dem er zumindest an einem Pkw die Scheibe auf der Beifahrerseite einschlug und so ins Fahrzeuginnere gelangte. An den Pkw´s entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euros.

