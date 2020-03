Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Friedrichshafen

Schlagender Gast

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr wurde ein 18-jähriger Mitarbeiter einer Gaststätte in der Friedrichshafener Schanzstraße von einem unbekannten Mann zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Der Gast wurde zuvor von dem Mitarbeiter mehrfach aufgefordert das Lokal zu verlassen. Als der Mitarbeiter letztlich die Polizei zu Hilfe rufen wollte, sei er während des Notrufs vom Gast geschlagen worden. Der Tatverdächtige, der momentan nicht näher beschrieben werden kann, flüchtete mit zwei Begleitern in Richtung Wilhelmstraße. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 in Verbindung zu setzen.

Aggressive Patientin

Eine Rettungswagenbesatzung wurde von einer 62-jährigen stark alkoholisierten Patientin im Klinikum Friedrichshafen am Freitagabend gegen 18:40 Uhr angegangen. Die Rettungsdienstmitarbeiter lieferten die Tatverdächtige zur medizinischen Versorgung nach einem Sturz in die Notaufnahme ein. Dort wurde die Frau zunehmend aggressiver und schlug mehrfach nach einem 37-jährigen Notfallsanitäter des Rettungsdienstes und beleidigte ihn. Der Sanitäter konnte den Schlägen jeweils ausweichen und wurde nicht verletzt. Die Frau gelangt nun zur Anzeige.

