Wangen i. A.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am vergangenen Freitagnachmittag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Wangen einen 43-jährigen Verkehrsteilnehmer mit seinem Kleinkraftrad. An dem Zweirad war noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht, was mit Ablauf des 29.02.2020 ungültig ist. Der Fahrzeugführer gelangt nun zur Anzeige. Seit 01. März müssen entsprechende Fahrzeuge mit einem aktuellen schwarzen Versicherungskennzeichen versehen sein, um am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.

Wangen i. A.

Alleinbeteiligt verunfallt

Auf der Kreisstraße 8042 bei Grenis verunfallte ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Raum Wangen. Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Auto zweimal im Gelände neben der Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Argenbühl

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Ravensburg befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Kreisstraße zwischen Albris und Eisenharz. Mit im PKW befanden sich noch zwei weitere Personen. In einem kurvigen Teilstück verlor die Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam damit von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich anschließend mehrfach. Zwei Personen, darunter die Fahrerin, verletzten sich dabei schwer und eine Person leicht. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

Weingarten

Aufbruch von Werkzeugbox

Von Donnerstagabend, 05.03.2020, 19:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 06.03.2020, 05:30 Uhr, war ein Firmenfahrzeug in der J.-von-Schnitzer-Straße in Weingarten abgestellt. Auf der Pritsche des Fahrzeugs befand sich eine verschlossene und mit Vorhängeschlössern gesicherte Werkzeugbox, welche von einem unbekannten Täter aufgebrochen wurde. Der Dieb entwendete den kompletten Inhalt, darunter verschiedene Werkzeuge von hohem Wert. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

