PP Ravensburg: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Büro im Auto wird teuer

Offenbar sein Fahrzeug zum Büro umfunktioniert hatte ein 31-jähriger Pkw-Lenker, der einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei am Donnerstagvormittag in der Wangener Straße auffiel. Bei der Vorbeifahrt an dem Streifenwagen hielt der Mann mehrere Dokumente in der einen Hand und bediente gleichzeitig mit der anderen Hand ein Mobiltelefon. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Handybenutzung während der Fahrt eingeleitet, er wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und mit einem Punkt in Flensburg rechnen müssen.

Wolfegg

Verkehrsunfall

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Lenker auf der L 330 zwischen Rötenbach und Unterhalden ins Schleudern. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke, hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wangen im Allgäu

Beim Diebstahl ertappt

Ein 33-jähriger Mann nutzte am Donnerstagmittag in einem Baumarkt im Haidösch die kurzzeitige Unaufmerksamkeit einer Kundin aus und nahm deren Geldbeutel, der offen sichtbar in dem mitgeführten Einkaufswagen lag, an sich. Daraus entwendete der Mann Bargeld in Höhe von etwa 120 Euro und legte die Geldbörse wieder zurück in den Wagen. Er wurde allerdings bei seinem Tun vom Ladendetektiv beobachtet, der ihn schließlich ansprach und die Polizei verständigte. Der 33-Jährige gelangt wegen Diebstahls zur Anzeige.

Isny

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstagvormittag aus einem Fahrradschuppen beim Gymnasium ein nicht verschlossenes Mountainbike. Das Rad der Marke "Bulls", Typ "Sharptail 2", ist giftgrün/grau, hat eine 27,5-Zoll-Bereifung und Steckschutzbleche. Der Wert des Rades beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads werden an den Polizeiposten Isny, Tel. 07562/976550, erbeten.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 37-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Oberen Auenweg. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker wollte vom Parkplatz kommend nach links in den Oberen Auenweg einbiegen und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch die folgende Kollision verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung zu einem Arzt gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro verursachte ein 85-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Kemptener Straße. Der Mann wollte von seinem Parkplatz auf die Kemptener Straße ausfahren und übersah hierbei einen aus Richtung Obere Vorstadtstraße kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Leutkirch

Lenk- und Ruhezeiten missachtet

Offenbar vorsätzlich hat ein 62-jähriger Sattelzug-Lenker die Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten missachtet. Der Mann wurde von einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Kißlegg am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz an der A 96 kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann in der vorangegangenen Nacht eine zweite Fahrerkarte im digitalen Kontrollgerät eingesetzt hatte. Diese Karte konnte in der rechten Socke des 62-Jährigen versteckt aufgefunden werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet. Da der Mann keinen Wohnsitz im Inland hat, musste er eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen. Die missbräuchlich benutzte Fahrerkarte wurde sichergestellt.

Kißlegg

Verkehrsunsicherer Lkw

Als verkehrsunsicher stellte sich ein Sattelzug heraus, der von einer Streife des Verkehrsdienstes Kißlegg am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Kißlegg kontrolliert wurde. Der 53-jährige Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug zuvor unzulässigerweise auf dem Sonderfahrstreifen an der Ausfahrt abgestellt und dort eine Ruhezeit eingelegt. Bei der Überprüfung des Gespanns mit serbischer Zulassung stellte sich heraus, dass die Bremsanlage des Aufliegers nur unzureichend funktionierte und an der Zugmaschine im Bereich der Lenkung ein gravierender Mangel vorlag. Eine technische Überprüfung durch einen Kfz-Sachverständigen bestätigte die anfängliche Vermutung der Beamten. Die Weiterfahrt mit dem Sattelzug wurde bis zu einer ordnungsgemäßen Beseitigung der Mängel untersagt, gegen den 53-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aitrach

Unter Alkoholeinwirkung Auto gefahren

Am späten Donnerstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Kißlegg auf der A 96 in Höhe Aichstetten einen 48-jährigen Pkw-Lenker. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Der daraufhin durchgeführte beweiskräftige Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Der 48-Jährige wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Pkw-Lenker war zuvor in noch nüchternem Zustand bereits aufgefallen, da er mit seinem Pkw im Bereich Neuravensburg aufgrund Kraftstoffmangels liegen geblieben war und einen Abschleppdienst zur Pannenhilfe beauftragen musste. Hier sicherte eine Streife der Verkehrspolizei das Pannenfahrzeug ab. Diesbezüglich wurde gegen den Mann ebenfalls ein Bußgeldverfahren wegen Liegenbleibens aufgrund Kraftstoffmangel eingeleitet. Seinen Angaben zufolge sei er danach zu einem Rasthof gefahren und habe dort "ein paar Bier" getrunken.

