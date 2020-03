Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße. Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin hielt verkehrsbedingt an. Eine nachfolgende 56-jährige Autofahrerin wollte auf die linke Fahrspur wechseln und schätzte vermutlich den Abstand falsch ein. Sie streifte mit ihrem vorderen rechten Stoßstangeneck die hintere linke Fahrzeugseite am Wagen der 69-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro verursachte eine 68-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 09.45 Uhr in der Bittelschießer Straße. Die Frau wollte seitlich einparken und rammte dabei einen vor ihrem Wagen geparkten Skoda. Der Aufprall war so stark, dass der Skoda noch auf einen davor stehenden Audi geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Sigmaringen

Diebstahl aus Kfz

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines im Innenhof des "Alten Schlachthofs" abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte, der von einer Zeugin bei der Tatausführung beobachtet wurde, diverse Elektronikartikel. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr wollte eine 66-jährige Pkw-Lenkerin vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Max-Eyth-Straße nach rechts in die Friedrich-List-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine kleine Verkehrsinsel und überfuhr das darauf befindliche Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Bad Saulgau

Betrug im letzten Moment verhindert

Am Mittwoch erhielt die Buchhaltung einer Firma in einem Teilort von Bad Saulgau eine E-Mail, die augenscheinlich vom Firmenchef stammte. Darin wies dieser eine Überweisung nach England in Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags an. Da die Angestellte zunächst keinen Verdacht hegte, veranlasste sie die Transaktion und forderte eine entsprechende Rechnung an. Hierbei stellte sich dann heraus, dass es sich offenbar um einen Betrug handelte und die Mail nicht vom Firmenchef stammte, sondern von einem Unbekannten täuschend echt nachgebildet worden war. In buchstäblich letzter Sekunde gelang es dem zuständigen Geldinstitut, die Überweisung zurückzubuchen, sodass ein finanzieller Schaden abgewendet werden konnte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese unter dem Begriff "CEO-Fraud" bekannte Betrugsmasche hin. Hinweise zum Vorgehen der Täter und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich unter dem entsprechenden Stichwort auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Ostrach

Betrugsversuch

Am Donnerstagabend erhielt eine 77-jährige Frau in Ostrach den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Unbekannte rief mit unterdrückter Nummer an und meldete sich mit "Polizeipräsidium Friedrichshafen". Dann erzählte er die bekannte Geschichte, dass Einbrecher festgenommen wurden und bei diesen eine Liste von Namen aufgefunden wurde, auf der auch die Adresse der Angerufenen vermerkt sei. Die Frau bemerkte die Betrugsabsicht und gab vor, nicht alleine im Haus zu sein, woraufhin der Unbekannte auflegte. Ein Schaden entstand somit nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin und bittet darum, insbesondere ältere Familienangehörige und Bekannte über das perfide Vorgehen der Täter aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren. Weitere Informationen zu der Thematik finden sich auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Mengen

Betrunkene Jugendliche

Durch eine Zeugin wurden der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr drei offensichtlich stark betrunkene Jugendliche im Bereich eines Einkaufszentrums in Mengen mitgeteilt. Vor Ort wurden zwei 17-jährige Jugendliche sowie ein 20-jähriger Heranwachsender angetroffen. Einer der Jugendlichen war nahezu bewusstlos und wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen aufgrund seiner starken Alkoholisierung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim zweiten 17-Jährigen wurde von den Polizeibeamten ein Atemalkoholwert von über 2,1 Promille festgestellt, der 20-Jährige hatte lediglich etwa ein Promille. Angeblich hätte das Trio zuvor in einem Gebüsch beim Friedhof drei Wodka-Flaschen im Gebüsch gefunden und diese dann in Euphorie über diesen Zufallsfund sogleich gemeinsam geleert. Der stark betrunkene Jugendliche wurde von der Polizei nach Hause gebracht und einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft des Wodkas und zu der Frage, ob die Flaschen wirklich gefunden oder möglicherweise gekauft und dann den Minderjährigen überlassen wurden, dauern an.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ausparken am Donnerstagmittag im Zeitraum zwischen 11.45 und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz im Melanchthonweg einen ordnungsgemäß geparkten Opel Meriva. Hierdurch verursachte er an diesem einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/20160.

