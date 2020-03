PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Beim Ladendiebstahl ertappt

Im Verdacht, zwei Lampen im Wert von über 100 Euro in einem Baumarkt in der Ailinger Straße entwendet zu haben, stehen ein 24-Jähriger und dessen bislang unbekannter Begleiter, die am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr vom Ladendetektiv ertappt worden waren. Nachdem die beiden das Diebesgut in einer mitgeführten Tasche verstaut und damit die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatten, wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen. Während dem Komplizen die Flucht gelang, konnte der 24-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Personen, die den flüchtenden Mann beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Beim Abbiegen kollidiert

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Steinbeisstraße ereignet hat. Der 18-jährige Lenker eines Daimler-Benz hatte von der Lindauer Straße kommend an der ersten Einfahrt zum Parkplatz der Claude-Dornier-Schule links abbiegen wollen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem gleichaltrigen Motorradfahrer, der hinter dem Pkw fuhr und ebenfalls auf den Parkplatz abbiegen wollte. Während der Autofahrer angab, den Blinker gesetzt zu haben, wurde dies vom Zweiradfahrer verneint. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Schaden von rund 10.000 Euro hat eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Manzeller - / Windhager Straße verursacht. Beim Einbiegen in die Manzeller Straße kollidierte sie mit dem Pkw vorfahrtsberechtigten eines 89-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen - Ailingen

Unfallverursacherin verletzt

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch zur Mittagszeit am Kreisverkehr Grötzelstraße / Waldstraße auf den Pkw eines verkehrsbedingt wartenden 52-Jährigen aufgefahren und dabei verletzt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Meckenbeuren. Der 54-jährige Lenker eines Mazda war von der Brückenstraße kommend nach rechts in die Seestraße (B 30) eingebogen und hatte hierbei nach seinen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne eine auf der Bundesstraße herannahende 52-jährige Autofahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurde der Pkw der Frau so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Überlingen

Diebstahl von Abdeckgitter

Im Zeitraum von 10. bis 29. Februar wurden von unbekannten Tätern im Bereich Rosmarinweg, Jasminweg und Rosenhag im Stadtteil Burgberg rund acht Meter Abdeckgitter von Entwässerungsrinnen der Treppenaufgänge im Gesamtwert von über 200 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der verzinkten Metallgitter, die eine Länge von 50 oder 1000 cm haben, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 075651/804-0, in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Glück im Unglück - Unfallbeteiligte unverletzt

Eine 79-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der B 31 zwischen Oberuhldingen und Überlingen beim Überholen mit dem Lkw eines 44-Jährigen kollidiert. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur übersah sie den auf dieser Spur fahrenden Lkw und wurde von diesem auf der Fahrerseite erfasst und nach links in den Gegenverkehr abgewiesen. Hier kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 65-Jährigen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die B 31 musste während der Unfallaufnahme und zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Pkw zeitweise beidseitig gesperrt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Schaden von rund 5.000 Euro hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 18.00 Uhr in der Kirchstraße verursacht. Mutmaßlich kam sie mit einem hochmotorisierten Fahrzeug nicht zurecht und touchierte beim Ausfahren aus dem Hofraum zwei Fahrzeuge und die Abgrenzung eines Parkplatzes. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Sipplingen

Alkoholfahrt

Während einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Seestraße wurde bei einem 58-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab circa 0,8 Promille, weshalb in einer nahegelegenen Klinik eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Betroffene wird wegen einer Ordnungswidrigkeit anzeigt und musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Markdorf

Gedenkstätte beschädigt

Wie bereits in der Lokalpresse berichtet, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag- bis Montagabend, zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr, in der Straße "Untere Wangerhalde" eine private Gedenkstätte verunstaltet. Mit weißer Farbe wurde ein Hakenkreuz auf den Baum geschmiert und das Foto des Verstorbenen übertüncht, die Blumen vor dem Baum wurden niedergetreten.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Gedenkstätte oder in der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Von privater Seite sind für Hinweise, die zur Ergreifung der/des Täter(s) führen, eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt worden.

