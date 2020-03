Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Ravensburg in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei einem 29-jährigen Autofahrer fest, den sie gegen 23.30 Uhr in der Jahnstraße anhielten und kontrollierten. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der über 0,5 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und zeigten den Pkw-Lenker an. Dieser hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Ravensburg

Radfahrer missachtet Vorfahrt

Unverletzt hat ein 43-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die Kollision mit einem Auto auf der Kreuzung Rudolf-/Olgastraße überstanden. Der Mann war auf der Olgastraße von der Meersburger Straße kommend in Richtung Hallenbad unterwegs und in den Kreuzungsbereich eingefahren, ohne hierbei den Vorrang einer von rechts aus der Ziegelstraße kommenden 30-jährigen Pkw-Lenkerin zu beachten. Er prallte deshalb gegen die linke Fahrzeugseite des BMW. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf nahezu 1.000 Euro.

Ravensburg

Auf Verkehrsinsel geraten

Sachschaden von rund 2.000 Euro ist am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Zubringer der B 30 bei Berg ereignet. Ein 34-Jähriger hatte mit seinem Renault zunächst die B 30 von Süden kommend befahren und diese an der Ausfahrt Berg verlassen. Nach dem Überfahren der dortigen Brücke wollte er wieder nach links über den Zubringer auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei kam ihm ein 35-jähriger Skoda-Fahrer aus Richtung Berg entgegen, der seinen Angaben zufolge nach links ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern, und deshalb mit den rechten Rädern auf die dortige Verkehrsinsel geriet. Wie der 34-Jährige angab, habe er auf dem Linksabbiegestreifen gestanden und sei nicht auf die Gegenfahrspur gekommen. Personen, die den Hergang des Unfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Auf Kreuzung zusammengestoßen

Als der 44-jährige Lenker eines Renault Master am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von der Weißenauer Straße kommend in den Kreuzungsbereich mit der Jahnstraße einfuhr, um diese geradeaus zu überqueren, übersah er einen von rechts kommenden 54-jährigen Autofahrer und kollidierte mit dessen VW Passat. Der 54-Jährige hatte zwar noch eine Gefahrenbremsung durchgeführt, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von nahezu 3.000 Euro.

Wangen i.A.

Geschwindigkeitsmessungen

Mit 148 km/h passierte ein Autofahrer am Mittwochvormittag die Geschwindigkeitsmessanlage der Verkehrspolizei auf der A 96 in Fahrtrichtung München vor dem Tunnel Herfatz. Aufgrund des Tunnels ist dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw auf 100 km/h und für Lkw auf 80 km/h beschränkt. Insgesamt passierten zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr insgesamt 1.198 Kraftfahrzeugführer die Kontrollstelle, von denen 50 zu schnell unterwegs waren. Während diese alle mit einem Bußgeld zu rechnen haben, droht dem unrühmlichen "Tagesschnellsten" überdies ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Wangen i.A.

Beim Rangieren Unfall verursacht

Mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro endete der Rangiervorgang eines 49-jährigen Sattelzugfahrers am Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz Gehrenberg. Beim Zurücksetzen seines Fahrzeuges in der Zufahrt übersah der Lkw-Lenker eine 20-jährige Autofahrerin und prallte mit dem Heck seines Sattelaufliegers gegen deren Hyundai. Während die Stoßstange des Aufliegers unbeschädigt blieb, nimmt sich der Schaden am Pkw deutlich größer aus.

Leutkirch

Nach Unfall davongefahren

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr von einem unbekannten Autofahrer bei den Bahnhofsarkaden begangen wurde. Der Unbekannte war beim Rückwärtsausparken mit einem Opel Meriva zusammengeprallt, dessen 69-jähriger Lenker ebenfalls ausparken wollte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Laut Zeugen soll es sich bei dem Fahrer um einen älteren Mann handeln, der mit einem silberfarbenen Auto unterwegs war. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, aufzunehmen.

