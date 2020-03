Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr wurde eine 43-jährige Motorrollerfahrerin in der Jakobusstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten fanden heraus, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die 43-Jährige durfte ihren Roller schließlich den restlichen Weg nach Hause schieben. Zudem muss sie sich in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter, der im Zeitraum von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 15.45 Uhr, versuchte, in ein Wohngebäude in der Schwabstraße einzubrechen. Der Unbekannte hatte bereits mit einem Heblewerkzeug an einer Tür manipuliert, dann aber von seinem weiteren Vorhaben abgelassen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Schwabstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Pfullendorf

Betrug durch Gewinnversprechen

Opfer eines Betrügers ist eine 76-jährige Frau bereits Ende Februar geworden. Sie hatte zunächst ein E-Mail erhalten, in dem ihr ein Lotterie-Gewinn von 47.000 Euro mitgeteilt wurde. Als sie auf das Schreiben antwortete, meldete sich der Täter telefonisch und teilte der Frau mit, dass sie im Voraus 800 Euro mittels Amazon-Gutscheinkarten bezahlen müsste, jum den Gewinn ausgezahlt zu bekommen. Nachdem die Geschädigte den Anrufer auf 400 Euro "gedrückt" und diese Summe auch in den geforderten Gutscheinkarten bezahlt hatte, wurde sie von einer Mitarbeiterin eines Einkaufmarkts auf einen möglichen Betrug hingewiesen, zumal der Täter bei weiteren Telefongesprächen versuchte, noch mehr Geld zu erhalten.

Mengen

Ladendiebin gestellt

Beim Ladendiebstahl wurde eine 51-jährige Frau am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße ertappt. Die Tatverdächtige war dabei beobachtet worden, wie sie Waren auspackte und in ihrer Tasche verstaute. Als sie an der Kasse angesprochen wurde, weil sie nur Süßigkeiten im Wert von 3,56 Euro auf das Band gelegt hatte, ging sie in die entsprechende Abteilung zurück, um dort eingesteckte Waren zurückzulegen. Die Polizei stellte bei der 51-Jährigen schließlich Waren im Wert von nahezu 200 Euro sicher.

Herbertingen

Kabel beschädigt

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ein im Bereich des Friedhofes seit Wochen ausgelegtes Mittelspannungskabel an einer Stelle an- und an einer weiteren Stelle komplett durchgesägt hat. Personen, die am Dienstag bzw. Mittwoch Verdächtiges beim Friedhof beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

