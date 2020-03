PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Gegen 11.15 Uhr hat ein unbekannter Mann am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr versucht, in eine Wohnung in der Markdorfer Straße in Kluftern einzudringen. Der Unbekannte hatte bereits ein gekipptes Fenster eingedrückt, als er von einer Zeugin bemerkt und angesprochen wurde und daraufhin die Flucht ergriff. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Markdorfer Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Friedrichshafen

Nach Unfall weitergefahren

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat sich eine Autofahrerin zu verantworten, die am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr beim Rangieren einen geparkten Audi A7 im Ulmenweg angefahren hat. Laut einem Zeugen war die Frau, die einen Fremdschaden von rund 2.500 Euro angerichtet hatte, zunächst ein Stück weitergefahren und dann ausgestiegen. Nachdem sie ihr Fahrzeug in Augenschein genommen hatte, stieg sie wieder ein und fuhr in Richtung Länderöschstraße davon. Das Verursacherfahrzeug konnte wenig später von der Polizei noch in der Nähe geparkt vorgefunden werden. Die Ermittlungen nach der verantwortlichen Pkw-Lenkerin dauern an.

Markdorf

Teurer Auffahrunfall

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7744 entstanden. Der 25-jährige Lenker eines Renault Kangoo war von Fitzenweiler in Richtung Markdorf gefahren und hatte wegen eines am Fahrbahnrand stehenden Traktors mit Anhänger angehalten. Als er weiterfuhr, um die Engstelle zu passieren, fuhr ein 79-jähriger Autofahrer, der die Situation zu spät erkannte, auf den Renault seines Vordermannes auf. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 79-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ausgetretenes Kühlwasser wurde von der Straßenmeisterei beseitigt.

Meersburg

Radfahrer erfasst Fußgänger

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr auf der L 201 bei Meersburg. Ein 58-jähriger Radfahrer befuhr den unbeleuchteten gemeinsamen Fuß- und Radweg von Unteruhldingen kommend in Richtung Meersburg und kollidierte mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Fußgänger und dessen 58-jährigen Begleiterin zusammen. Während die Frau nur leicht verletzt wurde, musste der auf den Hinterkopf gestürzte Mann vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, war an dem Fahrrad nicht nur das Licht, sondern auch die Hinterradbremse defekt.

Meersburg

Nach Streifvorgang geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr im Dornerweg in Höhe des Gebäudes Nr. 27 ereignete. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiat Croma gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen SUV, Kleintransporter oder Lkw handelt. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-3.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15.15 Uhr gegen das Heck eines in einer Parkbucht in der Straße "Am Stadtgraben" geparkten Opel Sportstourer geprallt und hat dabei die Stoßstange aus der Halterung gerissen. Ferner weist das beschädigte Auto Kratzer am rechten Kotflügel auf. Ohne sich um den beträchtlichen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen Klein-Lkw oder einen Lkw mit Anbau (Hebebühne) handeln. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-3, entgegen.

