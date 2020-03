Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist am Dienstag gegen 14.00 Uhr bei einem Auffahrunfall am Fußgängerüberweg in der Antonstraße entstanden. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Ford infolge Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 79-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag- bis Montagabend an der Sebastian-Otto-Schule eine Fensterscheibe eingetreten und einen Sachschaden von rund 300 Euro verursacht. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen (07571-1040) zu informieren.

Gammertingen

Triebwagen qualmt - Schaden rund 60.000 Euro

Auf der Zugfahrt zwischen Hettingen und Gammertingen hat am Dienstagnachmittag der Motor an der Unterseite eines Triebwagens gebrannt. Der Triebwagenführer und die Fahrgäste konnten den stark verqualmtem Zug in Gammertingen unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen und der Rettungsdienst waren mit starken Einsatzkräften vor Ort.

Meßkirch

Gabelstapler abgebrannt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Meßkirch in der Graf-Mangold-Straße einen Gabelstapler in Brand gesetzt und einen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursacht. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch gelöscht.

Ob der Brand eines Containers am vergangenen Samstag gegen 19.50 Uhr in der der Straße "Unterm Ablaß" möglicherweise mit dem Gabelstaplerbrand in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen (07571-1040) zu informieren.

