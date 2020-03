PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Pfullendorf

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich im Zeitraum von Sonntagabend 19 Uhr bis Montagnachmittag 15.30 Uhr in der Ochsensteige ereignete. Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Beifahrertüre eines geparkten BMW gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem BMW entstand durch die Kollision ein Sachschaden von rund 800 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07552 2016-0 entgegen.

Herbertingen

Vorfahrt missachtet

Auf der K 8261 kam es an der Einmündung zur B 32 am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer hatte von der Bundesstraße kommend nach links in Richtung Herbertingen auf die Kreisstraße einbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt eines 64-jährigen BMW-Fahrers missachtet, der nach links auf die B 32 auffahren wollte. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Meßkirch

Autofahrer übersieht Schulbus

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es in der Tälestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Schulbus. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in Richtung Tälestraße und übersah den Bus. Der aufmerksame Schulbusfahrer bemerkte den herannahenden Pkw und bremste bis zum Stillstand ab. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In dem Bus befanden sich rund 30 Kinder, die auf dem Weg in die Schule waren. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

