Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer missachtet rote Ampel - Autofahrer leicht verletzt

Ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr die Colsmanstraße in Richtung Maybachstraße. An der Einmündung zur Leutholdstraße missachtete er eine rote Ampel und erfasste trotz Vollbremsung einen nach links in die Leutholdstraße einbiegenden 37 Jahre alten Fiat-Fahrer. Der Fiat wurde durch den Aufprall auf den Gehweg geschoben und dessen Fahrer leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Friedrichshafen

Pkw streift Hauswand und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr mit seinem Pkw an der Hauswand und dem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Ailinger Straße entlang. Hierbei brach der rechte Außenspiegel des Autos ab, dessen Lenker anschließend die Fahrt fortsetzte. An dem Gebäude entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07541 701-0 zu melden.

Tettnang

93-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr fuhr eine 93-jährige Autofahrerin in der Holzhaldenstraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW auf. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und musste zur Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die 93-Jährige gab nach dem Unfall freiwillig ihren Führerschein ab.

Kressbronn am Bodensee

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin missachtet am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung des Jahnwegs die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen Pedelec-Fahrers. Der Radfahrer kollidierte mit dem rechten Kotflügel des Mercedes und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

