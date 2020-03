Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zeugen- und Geschädigtensuche in der Bodenseeregion nach Betrug durch falschen Polizeibeamten (für die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim)

Ravensburg (ots)

In der Zeit vom 12. bis zum 16.12.2019 kam es, zumindest auf deutscher Seite der Bodenseeregion, zu einer Vielzahl von Anrufen sogenannter "falscher" Polizeibeamter, die auf diese Weise im weiteren Verlauf versuchen, an die Vermögenswerte der Angerufenen zu gelangen. Nach derzeitigem Stand blieb es hierbei in allen Fällen beim Versuch.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen haben sich jedoch nunmehr Anhaltspunkte ergeben, dass möglicherweise am 14.12.2019 - oder früher - durch einen bisher unbekannten Geschädigten ein fünfstelliger Betrag in markanter Stückelung an unbekannte Täter übergeben worden sein könnte. Der oben genannte Betrag konnte nach einem anonymen Hinweis noch am gleichen Tag im Rahmen einer Kontrolle durch Beamte der Autobahnpolizei in Karlsruhe bei einem 26-jährigen Mann sichergestellt werden. Der Mann hatte sich kurz zuvor nachweislich in der Bodenseeregion aufgehalten.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bittet deshalb, dass sich Personen, die hierzu Angaben machen können oder möglicherweise selber geschädigt worden sind, bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen.

