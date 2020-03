Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Polizisten retten Betrunkenen

Ein 25-jähriger Betrunkener ist am frühen Sonntagmorgen aus seiner Wohnung in der Seewattenstraße gerettet worden, als es hier zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der Mann schlief ein, obwohl sich Essen im Ofen befand.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden gegen 4 Uhr durch einen Rauchmelder auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Die Polizei evakuierte das Gebäude. Die Wohnung des 25-Jährigen musste aufgebrochen werden, nachdem er auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion zeigte und nicht öffnete. Er konnte durch die zwei Polizisten nicht ansprechbar auf dem Sofa liegend aufgefunden und ins Freie gebracht werden. Bei dem Geretteten sowie den beiden Polizisten besteht der Verdacht einer Rauchgasintoxikation, alle drei mussten zur Behandlung in nahegelegene Kliniken verbracht werden. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Wie sich herausstellte, war der 25-Jährige deutlich alkoholisiert und ist auf dem Sofa eingeschlafen, während er Essen im Ofen hatte. Zu einem offenen Brand kam es nicht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Mengen

Unfallverursacher betrunken und mutmaßlich unter Drogen

Eine 26-jährige Leichtverletzte und rund 12.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr ereignet hat. Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der Königsberger Straße nach links in die Beizkofer Straße einbiegen, als er die Vorfahrt der 26-jährigen Fordfahrerin missachtete, die in Richtung Hohentengen unterwegs war. Nach der Kollision wurde der verletzten Frau Geld vom Unfallverursacher angeboten, damit diese den Unfall nicht melde. Als diese nicht auf das Angebot einging und die Polizei verständigte, entfernte sich der 24-Jährige zunächst und kehrte kurze Zeit später mit zwei Familienangehörigen zur Unfallstelle zurück. Er bestritt nun, Fahrer des VW gewesen zu sein, was jedoch von mehreren Zeugen widerlegt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 1,5 Promille, außerdem hatte er vermutlich auch Betäubungsmittel konsumiert. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten, er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Sigmaringen

Pkw-Fenster eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 2.15 Uhr hat ein Unbekannter einen Opel Corsa in der Josefstraße beschädigt. Die Scheibe der Fahrertüre wurde eingeschlagen. Der unbekannte Täter schien es nicht auf Wertsachen abgesehen zu haben. Er entnahm zwar eine Parkscheibe aus dem Fahrzeuginneren und legte diese auf dem Dach ab, jedoch blieb ein Navigationsgerät sowie Bargeld, das sich ebenfalls im Pkw befand, unberührt. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Nummer 07571 104-0 zu melden.

Sigmaringen

Unbekannter dringt in Wohnung ein

Am Sonntagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 17.10 Uhr ist ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße eingebrochen. Offensichtlich mit Gewalt hatte er die zugezogene, jedoch nicht verschlossene Wohnungstüre aufgestoßen. Entwendet worden ist, nach Angaben des 19-jährigen Wohnungsinhabers, nichts. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise können dort unter der Telefonnummer 07571 104-0 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Remke

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell