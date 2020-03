Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Pkw-Brand in Tiefgarage

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am heutigen Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr ein Pkw im 2. Untergeschoss der Tiefgarage am Marienplatz in Brand. Eine Autofahrerin hatte nach Einfahrt in die Tiefgarage bemerkt, wie Rauch aus dem vorderen Bereich ihres Wagens aufstieg, und das Fahrzeug abgestellt. Nachdem sie die Motorhaube geöffnet hatte, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Eine über dem Fahrzeug angebrachte Sprinkleranlage löste unmittelbar aus, gleichzeitig kam ein Zeuge der Frau zu Hilfe und versuchte, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Durch die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort war, wurde der Brand schließlich gelöscht. Personen wurden bisherigen Informationen zufolge nicht verletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Decke des Parkdecks wurde verrußt, zu größeren Gebäudeschäden kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge aber nicht. Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde das Parkhaus und ein Teil des Marienplatzes von der Polizei, die mit vier Streifenwagen und einer Besatzung des Kriminaldauerdienstes vor Ort war, bis etwa 15.15 Uhr gesperrt.

Ravensburg

Radfahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei verletzte Fahrradfahrer forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Meersburger Straße. Die beiden 49 und 68 Jahre alten Männer befuhren mit ihren Pedelecs den Radweg entlang der Meersburger Straße in stadteinwärtiger Richtung und unterhielten sich. Hierbei stießen sie mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit aneinander und kamen beide zu Fall. Während sich der Jüngere leichtere Verletzungen zuzog, fiel der Ältere so unglücklich, dass er mehrere Frakturen erlitt. Beide wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des an den Pedelecs entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Ravensburg

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr auf dem Marienplatz zu einem Fahrzeugbrand. Der 60-jährige Pkw-Lenker hatte seinen Wagen geparkt und war gerade beim Geldabheben, als er plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums feststellte. Der daraufhin alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeuginnere zu verhindern und den Brand zügig zu löschen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Exhibitionist

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr im Tobelweg ereignet hat, vom Westfriedhof kommend in Richtung Seniorenzentrum in der Weststadt. Den Angaben einer Zeugin zufolge wurde diese auf einen Mann aufmerksam, der mit heruntergelassener Hose an seinem Genital manipulierte. Derselbe Unbekannte war ihr bereits vor mehreren Wochen an derselben Stelle in ähnlich eindeutiger Körperhaltung aufgefallen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, mittelgroß, schlank, mit dunklem kurzem Haar. Personen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Im Laufe des vergangenen Wochenendes warf ein unbekannter Täter zwei etwa faustgroße Steine gegen eine Glasscheibe am Seiteneingang eines Lebensmitteldiscounters in der Meersburger Straße. Hierdurch wurde das äußere Glas der Doppelverglasung stark beschädigt, es entstand erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Ravensburg

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 29-Jährigen. Der Mann war am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr als Mitfahrer in einem Pkw auf der Meersburger Straße unterwegs, als es zwischen dem 39-jährigen Fahrer und ihm zu einem Streit kam. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug der 29-Jährige dem Fahrer schließlich mehrfach vom Rücksitz aus mit der Faust gegen den Kopf, sodass dieser mehrfach mit dem Pkw auf die Gegenfahrspur kam und nur knapp einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verhindern konnte. Anschließend gelang es dem 39-Jährigen, den Pkw sicher anzuhalten. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in dem Fall und sucht Fahrzeuglenker, die möglicherweise durch das Ausweichen des VW Golf auf die Gegenfahrspur gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Ravensburg

Volltrunken Passanten und Rettungskräfte beleidigt

Mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2,7 Promille lag ein 46-jähriger Mann am Samstagnachmittag vor einer Parkbank auf dem Fußweg der Karlstraße. Gegenüber mehreren Passanten, die dem Mann helfen wollten, reagierte dieser unmittelbar aggressiv und beleidigend. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens der Johanniter beleidigte der 46-Jährige ebenfalls. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der Betrunkene schließlich in Gewahrsam genommen. Auch die Polizeibeamten beleidigte der Mann fortwährend. Er musste zunächst einige Stunden in der Ausnüchterungszelle verbringen, bevor sich ein Angehöriger bereit erklärte, ihn in seine Obhut zu nehmen. Der 46-Jährige gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Wangen im Allgäu

Diebstahl von Kompletträdern

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, insgesamt acht Kompletträder. Die Unbekannten montierten die Räder von zwei auf dem Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Ebert-Straße ausgestellten Neuwagen ab. Der Diebstahlsschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kompletträder geben können, sich unter Tel. 07522/948-0 zu melden.

Baindt

Einbruch in Einkaufsladen

Am Sonntagabend brachen mutmaßlich ein 15-jähriger Jugendlicher und zwei weitere Begleiter in einen Einkaufsmarkt am Dorfplatz in Baindt ein. Sie verschafften sich gewaltsam durch den Haupteingang Zutritt zu den Räumen und entwendeten dort eine Vielzahl von Tabakwaren, E-Zigaretten, Alkoholika, Glücksspielartikeln, Kosmetikartikeln und vermutlich auch Bargeld. Durch die große Menge des Diebesguts und die an der Eingangstüre angerichteten Beschädigungen dürfte sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Einen Großteil der gestohlenen Ware brachte der 15-Jährige zu sich nach Hause, wo diese im Laufe des Abends dem Vater auffiel. Dieser verständigte schließlich die Polizei. Der 15-Jährige gelangt nun wegen des Einbruchs zur Anzeige, in diesem Zusammenhang wurden auch Ermittlungen zur Identifizierung seiner Begleiter eingeleitet.

Horgenzell

Umgestürzter Baum beschädigt zwei Fahrzeuge

Am Sonntagabend stürzte gegen 20.30 Uhr ein Baum zwischen Horgenzell und Ringenweiler auf die Fahrbahn der L 288. Der 30-jährige Lenker eines Mini konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Baum nicht mehr verhindern und prallte dagegen. Hierdurch wurde sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 35-jährige Fahrer eines Dacia erkannte das Hindernis ebenfalls zu spät und fuhr über einen Teil des Baums, wodurch sich an dem Fahrzeug ein Spiegelglas löste. Dieses konnte später wieder eingesetzt werden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Baum schließlich zersägt und von der Fahrbahn geräumt.

Amtzell

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung Auto gefahren

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg kontrollierten am späten Sonntagvormittag an der Anschlußstelle Wangen-West den 37-jährigen Lenker eines österreichischen Pkw. Hierbei stellten sie Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain. Dem 37-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die für Klarheit sorgen dürfte.

Leutkirch

Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

Mehrere schwerwiegende Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg bei der Kontrolle eines 49-jährigen Lkw-Fahrers am Sonntagnachmittag auf der A 96 bei Leutkirch fest. Die Auswertung des digitalen Kontrollgeräts in dem Sattelzug mit spanischer Zulassung ergab, dass der rumänische Fahrer mehrmals die höchstzulässigen täglichen Lenkzeiten deutlich überschritten und dafür die vorgeschriebenen Ruhezeiten entsprechend unterschritten hatte. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, er muss mit einem Bußgeld von über 800 Euro rechnen.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Schulstraße in Gebrazhofen. Ein 82-jähriger Pkw-Lenker rangierte auf dem Parkplatzgelände, als er eigenen Angaben zufolge einen Krampf im rechten Fuß bekam. Hierdurch trat er das Gaspedal durch und fuhr unbeabsichtigt rückwärts in einen Maschendrahtzaun, wo das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam. Sowohl an dem Zaun als auch am Pkw entstand Sachschaden, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Leutkirch

Körperverletzung

Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr in einer Diskothek in Ellerazhofen zwei 18-Jährige miteinander in Streit. Nachdem beide vom Sicherheitsdienst aus der Gaststätte verwiesen worden waren, schlug einer der beiden dem anderen im Eingangsbereich mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch wurde der Geschädigte leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Bad Wurzach

Mit Pkw leicht verletzt

Offenbar nach vorangegangenen nachbarschaftlichen Streitigkeiten kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr in der Oberziegelbacher Straße zu einer Tätlichkeit zwischen einem 27-jährigen Pkw-Lenker und einem 65-jährigen Fußgänger. Der Ältere wollte den Jüngeren zur Rede stellen und stand in der Hauseinfahrt, die zum Pkw-Stellplatz des 27-Jährigen führt. Den Angaben des 65-Jährigen zufolge sei der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug auf ihn zugefahren, habe kurz vor ihm bis zum Stillstand abgebremst und dann erneut Gas gegeben. Hierdurch sei der Ältere auf die Motorhaube gefallen und in dieser Position einige Meter von dem Pkw mitgeschleift worden. Hierbei habe sich der 65-Jährige am Knie verletzt. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun zum genauen Geschehensablauf und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

