Bad Waldsee

Zweimal einen Nagel vor Reifen gelegt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag legten Unbekannte vor die Reifen eines Autos im Sperrisweg in Bad Waldsee einen Nagel. Dies merkte die Fahrzeugführerin als sie am Freitagmorgen nach dem Wegfahren einen Platten am linken Reifen hatte. In der Nacht darauf stellte ihr Freund sein Auto an den gleichen Platz und findet erneut einen Nagel, welcher vor seinen rechten vorderen Reifen gelegt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weingarten Tel.: 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Schlier

Auto angefahren, Führerschein weg

Bei der Fahrt aus einer Hofeinfahrt in Schlier rammte ein 29-jähriger in der Samstagnacht um 03:05 Uhr einen Mazda. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher erheblichen Atemalkohol fest. Der anschließende Test ergab einen Wert von 1,62 Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt etwa 6000,00 Euro. Der Führerschein wurde einbehalten.

