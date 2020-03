Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Unfall unter Drogen- und Alkoholeinwirkung

Ein 24-jähriger Polofahrer befuhr am Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr die Königsbergerstraße in Richtung der Straße "Im Kappellenösch". An der Kreuzung zur Beizkofer Straße (L283) wollte er nach links abbiegen und übersieht dabei eine aus Richtung Innenstadt kommende Ford Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich die Ford Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000,- EUR. Die aufnehmenden Beamten stellten schließlich erheblichen Alkoholeinfluss als auch Drogenkonsum beim Unfallverursacher fest, was eine Blutentnahme nach sich zog.

Herbertingen

Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag 13.00 Uhr bis Samstag 14:00 Uhr in der Binzwangerstraße in Herbertingen zunächst einen Bauwagen aufzuhebeln. Als dieses misslang, wurde an einem Geräteschuppen der Türriegel aufgesägt und anschließend die Türe komplett herausgerissen. Aus dem Schopf wurden drei Kisten Bier im Wert von 45,- EUR entwendet. Sachschaden am Bauwagen und am Holzschopf entstand in Höhe von ca. 300,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell