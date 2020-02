Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf

Einen Schaden in unbekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Einbrecher in Markdorf in der Bernhardstraße verursacht. Hierbei stieg er vermutlich mit Hilfe der Katzenleiter auf den Balkon. Dort hebelte er die Balkontür auf und entwendete aus der Wohnung mehrere Schmuckstücke. Nachbarn fiel am Tattag ein weißer Transporter in der Sackgasse auf, der eventuell mit dem Täter in Verbindung stehen könnte. Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen (07551 8040) erbeten.

Friedrichshafen

Deutlich alkoholisiert hat ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer am Freitagabend gegen 20:15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Hierbei kam er im Bereich der Zeppelin-/Kapellenstraße auf die linke Fahrbahn und überfuhr auf dem Geh- und Radweg zunächst ein Verkehrszeichen. Danach fuhr er ohne zu halten auf dem dortigen Geh- und Radweg weiter und verfehlte nur knapp ein Bushäuschen. Im Anschluss setze er seine Fahrt in erheblichen Schlangenlinien fort. Bei der Kontrolle konnte beim Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wird gefertigt.

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Freitagnachmittag in Friedrichshafen im Bereich des Bodenseecenters. Aus einer Gruppe von ca. 20-30 Kinder und Jugendliche kam es zu Geldforderungen gegenüber einem 13-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte wurde hierbei von den Tätern geschubst, geschlagen, getreten und angespuckt. Sieben Tatverdächtige wurden zum Polizeirevier verbracht und ihren Eltern übergeben.

