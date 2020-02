Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus der Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zu einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in der Schulstraße kam es am Freitagabend in Ravensburg. Der 30 Jahre alte Täter wurde zunächst auf Zuruf der Verkäuferin durch einen unbekannten Zeugen festgehalten. Hierbei kam es zum Gerangel in dessen Verlauf der Täter seine Jacke am Tatort zurücklies und die Flucht in Richtung Innenstadt ergriff. In der zurückgelassenen Jacke befand sich eine Kopie eines Ausweisdokuments des Täters. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (0751 803 3333) in Verbindung zu setzen.

Leutkirch-Herlazhofen

Zu einer Reihe von mehreren Sachbeschädigungen kam es im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag in Leutkirch-Herlazhofen. Hierbei wurde eine gedämmte Hausfassade an mehreren Stellen sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein Kellerraum wurde aufgebrochen. Aufgrund der des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs wird von den selben Tätern ausgegangen. Hinweise zu den Vorfällen werden an das Polizeirevier Leutkirch (07561 84880) erbeten.

A96

Zwei Unfälle hat ein 49-jähriger am Freitag gegen 17:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Aichstetten verursacht. Zunächst streifte er im Bereich Leutkirch-Süd einen PKW beim rechts Überholen. Im Anschluss verursachte er einen weiteren Unfall an der Ausfahrt Aichstetten. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Der emotional belastete Fahrzeugführer wurde in eine Fachklinik verbracht. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg (07563 90990) zu melden.

