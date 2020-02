Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Fußgänger nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

In der Ortsdurchfahrt von Offlings ist am Donnerstagabend ein Mann, der die Landstraße queren wollte, von einem Auto erfasst worden. Der dunkel gekleidete 54-Jährige wurde von dem Audi auf die Motorhaube aufgeladen und auf den Gehweg geschleudert. Er zog sich durch den Unfall Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen des 42 Jahre alten Fahrers entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Zu Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei in Kißlegg derzeit Zeugen. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07563 90990 zu melden.

Wangen im Allgäu

Baum stürzt auf Pkw - Fahrer schwer verletzt

In Praßbergstraße ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein Baum gebrochen und auf einen Wagen gefallen. Auf der Strecke durch den Hasenwald kam es zu dieser Zeit zu Behinderungen durch umgeknickte Bäume. Der Fahrer eines BMW musste aufgrund eines solchen Baumes anhalten. In diesem Moment stürzte ein weiterer Baum auf das Dach des Wagens. Der 18-jährige Lenker wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die gesamte Strecke durch den Hasenwald wurde im Anschluss aufgrund der hohen Sturmbruchgefahr gesperrt.

Leutkirch im Allgäu

Außenspiegel an Autos geklaut

Ein Dieb hat in der Nacht zum Donnerstag an mindestens zwei Autos im Teilort Herlazhofen die Abdeckungen der Außenspiegel entfernt und das Spiegelglas gestohlen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt in dieser Sache und bittet unter Tel. 07561 85880 um Hinweise.

Weingarten

Polizeifahrzeug verunfallt auf Schnellstraße

Auf der B30 auf Höhe von Weingarten sind am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Streifenwagen und ein Pkw zusammengestoßen. Der Wagen des Polizeireviers Ravensburg befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall in Richtung Biberach. Auf Höhe der Ortschaft Berg geriet der Wagen aufgrund der verschneiten Straße ins Schlingern und kollidierte mit dem BMW, der gerade von der Streifenbesatzung überholt wurde. Durch den Aufprall drehte sich das Polizeifahrzeug und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrer des Streifenwagens sowie der 50-jährige BMW-Lenker verletzten sich durch den Verkehrsunfall leicht. Ein Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde nicht benötigt. Insgesamt entstand durch den Zusammenstoß an dem Polizeifahrzeug ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Schaden am BMW wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Mittelleitplanke ist, wird derzeit noch geprüft. Der Streifenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Schlier

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Wegen Glatteis in ein stehendes Auto gerutscht, ist am Donnerstagnachmittag eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Weingarten und Wolfegg. Die Fahranfängerin kam aus Richtung Weingarten und verlor im Wolfegger Wald auf Höhe der Kiesgrube die Kontrolle über ihren Wagen. Sie stieß mit ihrem Mini gegen einen Renault, der auf der anderen Straßenseite stand. Der Fahrer des Renault hatte angehalten um einem Fiatfahrer zu helfen, der kurze Zeit zuvor wegen den glatten Straßenverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und leicht in eine Böschung gefahren ist.

Die Fahrerin des Mini, sowie der 50 Jahre alte Renaultfahrer und sein 52-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 16.000 Euro.

Waldburg

Mit Sommerreifen verunfallt

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer, der nur mit Sommerreifen unterwegs war, auf der Landstraße im Gefälle der Kalksteige erst mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen und im Anschluss gegen einen Lastwagen geprallt. Der 50 Jahre alte Fahrer des VW war in Richtung Schlier unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Im entgegenkommenden Toyota verletzte sich durch die Kollision der 71 Jahre alte Fahrer. Auch im Passat zogen sich ein 69 Jahre alter Beifahrer und seine 65-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Schaden von 16.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Lastwagen ist, der aufgrund der Gefahr durch Schneeglätte an der Unfallstelle geparkt hatte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Alle drei Verletzten wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die Landstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Leutkirch im Allgäu

Lastwagen auf Autobahn geschnitten

Beim Einfahren von der Anschlussstelle Lindau auf die Autobahn 96 in Richtung Memmingen ist ein Autofahrer am Donnerstagmittag um kurz nach 12 Uhr mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der 39 Jahre alte Audifahrer war von der Auffahrt direkt auf die linke Spure der Autobahn gewechselt, auf der zu dieser Zeit ein Lastwagen unterwegs war. Dessen 53-jähriger Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, erfasste den Audi aber heftig. Über eine Länge von mehreren Metern schob er den Wagen vor sich her und wies ihn dann in die Mittelleitplanke ab. Der Fahrer eines Daimler, der auf der rechten Spur unterwegs war, wurde ebenfalls touchiert. Er war knapp einer schweren Kollision entgangen, als der Lastwagen bei seinem Ausweichmanöver auf seine Fahrspur kam. Er streifte leicht die Mittelleitplanke und den Lastwagen. Der Audifahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Sein Auto, sowie der Lastwagen, mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Einbrecher steigt in Waldorfschule ein

Zu einem Nebengebäude der Waldorfschule in der Rudolf-Steiner-Straße hat sich in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch ein unbekannter Einbrecher Zutritt verschafft. Der Dieb stieg über ein Fenster ein. Auf seiner Suche nach Beute durchwühlte er mehrere Schränke. Entwendet hat der Täter letztendlich nichts. Das Polizeirevier Wangen bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher oder der Tat geben können, sich unter Tel. 07522 9840 zu melden.

Aichstetten

Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Autobahn

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr mit der Mittelleitplanke kollidiert, nachdem er auf der Autobahn 96 in südlicher Richtung zwischen Aitrach und Aichstetten einem anderen Pkw ausweichen musste. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Dacia war gerade dabei einen anderen Wagen zu überholen, als dessen Fahrer nach links kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Daciafahrer in die Leitplanke aus. Dadurch entstand insgesamt ein Schaden von 400 Euro. Die Polizei in Kißlegg sucht nun den unbekannten Pkw-Fahrer, der auf die linke Fahrspur kam. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07563 90990 zu melden.

Ravensburg-Obereschach

Nach Randale - Man leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich nun ein Mann verantworten, der am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr erst in einer Wohnung randaliert hatte und im Anschluss die hinzugerufene Polizei angegriffen hat. Die Polizeistreife traf den 27-jährigen Mann in der Angelestraße an. Als er während der Klärung der Sachlage das Weite suchen wollte, stelle sich ihm ein Polizeibeamter in den Weg. Diesen schlug er mit der Faust gegen den Kopf. Zwei Polizeistreifen brachten den Mann letzten Endes unter Gegenwehr zu Boden, wo er geschlossen werden konnte. Der 27-Jährige wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus gebracht. Der Mann sowie zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Argenbühl

Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Auf der Landstraße zwischen Christazhofen und Kißlegg ist am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr ein Autofahrer aufgrund von Unachtsamkeit von der Straße abgekommen. Der Wagen des Mannes überschlug sich bis er auf einem etwas tiefer gelegenen Wiesenstück zum Liegen kam. Der 48 Jahre alte Fahrer des Seat verletzte sich dabei leicht. Am Pkw entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

