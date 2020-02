Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Auseinandersetzung im Riedlepark

Die Polizei Friedrichshafen sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die am Donnerstagabend gegen 18 Uhr im Riedlepark stattgefunden haben soll. Hierbei wurde ein 13-Jähriger leicht verletzt. Nach Angaben des Verletzten sei dieser von mehreren Jugendlichen auf dem Nachhauseweg aus einem Jugendzentrum verfolgt und angegriffen worden. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Nummer 07541 701-0 zu melden.

Markdorf

Einbruch in Friedhofsgebäude

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend gegen 17.50 Uhr und Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ein Holztor zum Friedhofsgebäude gewaltsam geöffnet. Die Täter gelangten so ins Innere des Gebäudes, wo jedoch nichts entwendet wurde. An dem Holztor entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Langenargen

Diebstahl aus Fahrzeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von 19 Uhr bis 5.30 Uhr mehrere Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht, die auf einem Gemeindegrundstück in der Oberen Seestraße abgestellt waren. Nachdem über den Grundstückszaun geklettert war, schlug er die Scheibe an einem Auto ein und entwendete einen Toröffner und eine Tankkarte. Zuvor versuchte er vergeblich die Autobatterie des Fahrzeugs zu auszubauen. Auch zwei weitere Fahrzeuge wurden von dem Täter durchsucht. Ob er noch mehr entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen unter der Nummer 07543 93160 zu melden.

Überlingen

Einbruchsversuch in Werkstatt

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr hat ein Unbekannter versucht, sich Zutritt zu einem Werkstattgebäude in der Abigstraße zu verschaffen. Der Täter versuchte offenbar durch eine Lagertür sowie ein Rolltor zu gelangen. Dies misslang dem Einbrecher. Es entstand Sachschaden an den Zugängen in Höhe von rund 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Nummer 07551 8040 zu melden.

Heiligenberg

Diebe stehlen Katalysator

Drei unbekannte Männer hatten es am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf einen Katalysator eines VW Polos in der Clavelstraße abgesehen. Sie überzeugten die 31-jährige Besitzerin davon, das Auto kaufen zu wollen und prüfen zu müssen, ob es aufgeladen werden könne. Hierfür ließ sie zu, dass die drei Täter das Fahrzeug aufbockten. Als sie hörte, dass die Männer offensichtlich etwas mit einer Flex vom Fahrzeug abtrennten und nachsah, fuhren die Unbekannten mit einem grün-grauen VW Touarec mit rumänischem Kennzeichen davon. Laut Angaben der 31-Jährigen sollen zwei der Männer zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank gewesen sein, sowie kurze schwarze Haare gehabt haben. Einer hiervon trug eine schwarz-rote Jacke einer Baufirma. Der dritte Täter soll etwa 20 Jahre alt, rund 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug eine Mütze.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem unter der Nummer 07553 82690 zu melden.

Meckenbeuren

Korrektur zur Pressemeldung vom 27.02.2020

Wir berichteten von einem Auffahrunfall auf dem B30 am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr. Der erwähnte 70-jährige VW-Fahrer ist nicht, wie in der ursprünglichen Mitteilung berichtet, Unfallverursacher, sondern der 31-jährige Fahrer des BMW. Der 31-Jährige fuhr auf den Audi auf, der wiederum auf den VW geschoben wurde. Am Audi und am BMW entstand erheblicher Sachschaden. Der VW blieb augenscheinlich unbeschadet.

Meckenbeuren

Beifahrer zieht Handbremse - Fahrzeug überschlägt sich

Der Peugeot einer 36-jährigen Fahrerin ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Brochenzell und Ettenkirch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Wie die hinzugerufene Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, war die Peugeot-Fahrerin betrunken. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Ursache für den Verkehrsunfall soll, laut Angaben der Fahrerin, der 26-jährige Beifahrer gesetzt haben. Er soll während der Fahrt die Handbremse angezogen haben. Daraufhin habe sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Beifahrer blieb unverletzt. Beide Insassen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten

