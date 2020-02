Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Zug rechtzeitig gestoppt

Gerade noch rechtzeitig konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr einen herannahenden Zug vor einem umgestürzten Baum warnen. Zwischen der Brücke über die Donau und dem Bahnhof war aufgrund des Sturms eine Fichte abgebrochen und auf die Gleise gefallen. Die Beamten waren gerade zur Überprüfung des Hinweises vor Ort, als sich der Zug in langsamer Fahrt näherte. Mittels Taschenlampensignalen machten sie den Lokführer auf die Gefahrenstelle aufmerksam, sodass dieser gefahrlos davor anhalten konnte. Die Feuerwehr Sigmaringen beseitigte schließlich den Baum, sodass die etwa 20 Fahrgäste die Fahrt fortsetzen konnten, nachdem sie etwa eine Stunde im Zug ausgeharrt hatten.

Meßkirch

Pkw-Brand

Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr meldeten Anwohner einen brennenden Pkw in der Mengener Straße. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Meßkirch wurde das Feuer an dem geparkten Fahrzeug rasch gelöscht, der BMW älteren Baujahrs brannte vollständig aus. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Ursache des Brandausbruchs ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, nachdem bislang keine Hinweise auf einen technischen Defekt vorliegen, muss eine vorsätzliche Brandstiftung in Betracht gezogen werden. Die Polizei Sigmaringen sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 20-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr auf der B 313 zu. Der Mann befuhr die B 313 von Sauldorf kommend in Richtung Meßkirch und kam auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Sommerbereifung ins Schleudern. Das Fahrzeug driftete eine Böschung herunter, überquerte den parallel der B 313 verlaufenden Gemeindeverbindungsweg und überschlug sich. Im angrenzenden Wald kam es schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Mengen

Diebstahl an Kfz

Unbekannte Täter entwendeten an einer auf einer Baustelle im Obereschring abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, einen doppeltwirkenden hydraulischen Oberlenker. Das Anbaugerät hat ein Gewicht von knapp 100 kg und einen Wert von etwa 1.800 Euro. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07572/5071.

