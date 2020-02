Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hoher Schaden nach Auffahrunfall

9.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B30 am Ende des Seewalds in Fahrtrichtung Meckenbeuren. Ein 49-jähriger Renault-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig halten, als ein vor ihm fahrender Mercedesfahrer abbremste, und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Auffahrunfall an Ortseingang

7.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall auf der B30 am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr entstanden. Ein 70-jähriger, in Richtung Meckenbeuren fahrender VW-Lenker bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Audi am Ortseingang verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr diesem ins Fahrzeugheck. Der Audi wurde durch den Aufprall noch auf einen davor befindlichen BMW gedrückt. Der Audi sowie der VW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der BMW blieb augenscheinlich unbeschadet. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Flüchtender Lastwagenfahrer steckt im Stau fest

Insgesamt rund 12.000 Euro Schaden entstand in Folge eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Sattelzügen am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr auf der B31n. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer überholte in Fahrtrichtung Stockach trotz des einsetzenden Schneetreibens den Lastwagen eines 52-Jährigen. Beim Wiedereinscheren geriet der Auflieger ins Schlingern, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem Führerhaus des überholten Brummis kam. Der Unfallverursacher fuhr trotz Ansprache des 52-Jährigen unbehelligt weiter. Er konnte durch fahndende Polizeikräfte auf der A98 im Stau stehend festgestellt werden. Der 51-jährige Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Überlingen

Von der Fahrbahn geschleudert

Eine 31-jährige BMW-Fahrerin geriet am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr auf der B31n ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Sie war in Richtung Stockach vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte unterwegs. Der BMW kam in einem rechtsseitigen Wildzaun zum Stehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die B31n in Fahrtrichtung Stockach musste für eine Viertelstunde zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt werden.

Frickingen

Imbissstand aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, in einen Imbissstand in der Bahnhostraße eingestiegen. Hierzu hebelten sie die Tür des Verkaufsstands auf. Aus dem Inneren wurden Getränkedosen und Münzgeld entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Nummer 07551 804-0 zu melden.

Frickingen

Einbruch in Schulgebäude

Erheblicher Schaden ist durch einen Einbruch in ein Schulgebäude in der Lippertsreuter Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entstanden. Im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 6 Uhr haben Unbekannte eine Nebeneingangstür mit Gewalt aufgebrochen und sind so in das Gebäude eingedrungen. In einem Büro gelangten die Täter an einen Generalschlüssel. Infolgedessen durchsuchten sie sämtliche Klassenzimmer sowie weitere Büro- und Betreuungsräume. Nahezu alle Schränke, Schreibtische und Wertfächer wurden von den Tätern aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und dem Inventar kann noch nicht genau beziffert werden. Auch das mögliche Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

