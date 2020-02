Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Hakenkreuze geschmiert

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Donnerstag, 20.02.2020, bis zum gestrigen Mittwoch mehrere Buswartehäuschen im Bereich der Real- und der Hauptschule vermutlich mit einem "Saustift". Unter anderem wurden Hakenkreuze und die Zahl 88 gekritzelt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Von Dienstag auf Mittwoch besprühten unbekannte Täter die Stadtmauer zwischen dem Rathaus und einem Lebensmitteldiscounter mittels Graffiti. In pinker und in schwarzer Farbe wurden ein Datum sowie der Schriftzug "SHARK" geschmiert. Die Stadt Bad Saulgau hat Strafanzeige erstattet, das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zu dem oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei der Polizei zu melden.

Meßkirch

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Am Stachus" ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro im Bereich der Fahrertüre. Der Polizeiposten Meßkirch hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Stetten a. k. M.

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr auf der L 218 in Höhe des Skilifts. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die L 218 von Stetten kommend in Richtung Frohnstetten und kam auf glatter Fahrbahn im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Die 20-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

Pfullendorf

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung mit dem Pkw gefahren

Unmittelbar ungehalten und herablassend zeigte sich ein 40-jähriger Pkw-Lenker gegenüber einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Pfullendorf, als diese ihn am Mittwochmittag im Bereich der Bergwaldstraße kontrollierte. Nachdem die Hauptuntersuchung am Fahrzeug des Mannes bereits über ein halbes Jahr abgelaufen war und er auch weitere im Fahrzeug mitzuführende Gegenstände nicht vorzeigen konnte, nahmen die Beamten den 40-Jährigen genauer unter die Lupe. Hierbei stellten sie Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Nach gutem Zureden und einer wachsenden Kooperationsbereitschaft erhärtete schließlich ein Drogenvortest den anfänglichen Verdacht. Dem Autofahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Anzeigen folgen.

Gammertingen/Bingen

Vermisster tot aufgefunden

Der seit Anfang Februar aus Gammertingen vermisste 49-jährige Mann (wir berichteten) ist tot. Er wurde in den Mittagsstunden des gestrigen Mittwochs im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen in einem Waldstück zwischen Bingen und Sigmaringen aufgefunden. Zuvor war bereits am 19.02.2020 in diesem Bereich der Pkw des Gesuchten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung festgestellt worden. Ein Zeuge hatte in den sozialen Netzwerken die Vermisstenfahndung gelesen und sich an das Kennzeichen des gesuchten Fahrzeugs erinnert. Daraufhin wurden in den zurückliegenden Tagen von der Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen in der Umgebung des Fahrzeug-Fundorts durchgeführt, an denen auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Todesumständen ergaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

