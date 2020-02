Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Geparktes Auto gerammt

Rund 17.000 Euro Sachschaden entstand in Folge eines Unfalls in der Oberhofer Straße am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr. Eine 24-jährige Peugeot-Fahrerin war unterwegs in Richtung Lindauer Straße, als sie aus bislang nicht geklärter Ursache einen geparkten Nissan Micra rammte. Laut Angaben der Frau sei sie erschrocken, als ihr Auto von einer Windböe erfasst worden sei, und habe am Lenkrad gerissen.

Meckenbeuren-Lindenholz

Baum stürzt auf Pkw

Ein Baum ist am frühen Mittwochmorgen aufgrund der Witterung auf die Landstraße zwischen Ettenkirch und Oberteuringen gestürzt und hat dabei ein fahrendes Auto getroffen. Dabei hat der Schutzengel des 48-jährigen Fahrers, der in Richtung Oberteuringen unterwegs war, ganze Arbeit geleistet. Die Front und das Dach des Mercedes Sprinter wurden durch den umstürzenden Baum stark beschädigt, auf der Beifahrerseite sogar komplett eingedrückt. Der Fahrer blieb aber unverletzt. Durch den Sturz auf den Pkw wurde der Baum zweigeteilt. Die verständigte Feuerwehr beseitigte das Holz und räumte die Fahrbahn.

Überlingen-Deisendorf

Betrügerische Werkzeugschleifer unterwegs

Ein 37-Jähriger fiel am Dienstagmittag auf zwei unbekannte Betrüger herein, die auf seinen Hof vorgefahren kamen. Sie überzeugten den Mann, verschiedene Werkzeuge schleifen und härten zu lassen. Hierfür forderten die Unbekannten eine viel zu hohe Entlohnung von knapp 1.300 Euro. Einen Anteil von 320 Euro übergab der 37-Jährige noch vor Ort. Kurz nachdem die Betrüger mit ihrem Sprinter weggefahren waren, kam eine schwarze Limousine auf den Hof des Geschädigten und bot dieselben Arbeiten an. Im Laufe des Tages kamen dem Hofbesitzer erhebliche Zweifel an den versprochenen Leistungen der angeblichen Handwerker und er erstattete Anzeige. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Geschäften mit sogenannten "Haustürbetrügern". Wie Sie sich schützen können und welche Maschen die Betrüger verwenden, finden Sie im Internet unter folgendem Link: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

Bermatingen

Sachschaden nach Einbruch und mehreren Fällen von Vandalismus

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das ehemalige Bahnhofsgebäude eingestiegen. In derselben Nacht wurde auch das Gelände und Gebäude eines Sportvereins in der Jahnstraße beschädigt und verunreinigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Im Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, sind Unbekannte in das ehemalige Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße eingestiegen, nachdem sie zuvor eine Holztür aufgestemmt hatten und sich so Zutritt verschafften. Entwendet wurde aus den betretenen Lagerräumen im Erdgeschoss und einer Werkstatt der 90-jährigen Besitzerin, die im Obergeschoss des Gebäudes wohnt, nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. In der gleichen Nacht überstiegen unbekannte Täter in der Jahnstraße ein Tor zum Sportgelände und feierten wohl im Bereich des Vereinsheims. In einer unverschlossenen Umkleidekabine schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, demolierten einen Tischkicker und hinterließen Müll und Glasscherben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinter der lauten Musik, die von Nachbarn wahrgenommen wurde, vermuteten diese eine Feier des ansässigen Sportvereins. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, Unbekannte in das Vereinsgelände einstiegen und hier einen Tisch beschädigten sowie die Terrasse vermüllten. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar und ist Inhalt weiterer Ermittlungen des Polizeipostens Markdorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 07544 9620-0 zu melden.

Meersburg

Rollerfahrt mit Folgen

Gleich mehrere Straftaten deckten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in der Kronenstraße auf. Ein 38-jähriger Motorrollerfahrer fiel den Beamten aufgrund von Unregelmäßigkeiten des Versicherungskennzeichens auf. Wie sich herausstellte, hatte er dieses mit schwarzer Farbe übermalt. Ferner räumte der Mann gegenüber den Beamten ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und zudem auch Drogen konsumiert habe. Ein entsprechender Test bestätigte dies. Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung verantworten.

Owingen-Billafingen

Fahrzeuge demoliert und Verkehr gefährdet

Sonntag gegen Mitternacht wurden in der Owinger Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt. An einem Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen und ein Außenspiegel abgetreten, an einem weiteren Wagen wurde ebenfalls ein Außenspiegel abgeschlagen. Ein Kleintransporter wurde mit Fußtritten traktiert. Als Tatverdächtige kommen dafür möglicherweise zwei junge Männer in Betracht, die Zeugen zufolge zuvor auch zwei Kanaldeckel aus den Schächten entfernt haben und hierdurch den Straßenverkehr gefährdet haben sollen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in der Sache.

Markdorf

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

8.000 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr am Kreisverkehr Zeppelinstraße/Gaußstraße. Eine 69-jährige BMW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden 39-jährigen VW-Fahrers. An dem neuwertigen VW entstand erheblicher Sachschaden.

