Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl aus Kfz

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 03.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertüre eines in der Antonstraße geparkten Pkw eingeschlagen. Danach entwendete der Unbekannte einen Geldbeutel samt Inhalt, der im Innenfach der Fahrertüre abgelegt war. Neben einer geringen Menge Bargeld kamen so diverse Personaldokumente und Debitkarten abhanden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Sigmaringen

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wird sich ein 32-jähriger Mann verantworten müssen, der am Dienstagabend im Bereich des Krankenhauses Sigmaringen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Der 32-jährige, bei dem der Verdacht einer Eigengefährdung bestand, hatte zuvor eine Fachabteilung des Krankenhauses unerlaubt verlassen und konnte im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen im Umfeld der Einrichtung festgestellt werden. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten und griff schließlich einen der verfolgenden Polizeibeamten unvermittelt an. Diesem gelang es, einen gegen ihn gerichteten Faustschlag abzuwehren und zusammen mit seinem Kollegen den 32-Jährigen zu überwältigen. Hierbei musste auch ein Schlagstock eingesetzt und der Mann schließlich mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung an Händen und Füßen gefesselt werden. Im gesamten Verlauf der Maßnahmen wurden die Beamten fortwährend von dem Mann beleidigt. Er wurde schließlich in die Fachabteilung zurückgebracht und in ärztliche Obhut übergeben.

Pfullendorf

Sachbeschädigung an zwei Pkw

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, die Motorhauben zweier zu Verkaufszwecken im Hof eines Autohandels in der Überlinger Straße abgestellter Pkw zerkratzt. An dem Renault Twingo und dem Opel Zafira entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/20160.

Bad Saulgau

Polizei als Helfer in der Not

Als Helfer in der Not erwiesen sich zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagmittag. Etwa gegen 12.15 Uhr schnallte eine 35-jährige Frau auf dem Parkplatz des Krankenhauses im Gänsbühl ihr zweijähriges Kind auf dem Rücksitz ihres Pkw an und legte dabei den Fahrzeugschlüssel im Innenraum ab. Nachdem sie aus Versehen gegen den Schließknopf der Zentralverriegelung gekommen war und danach unbedacht die hintere Türe des Wagens geschlossen hatte, stand sie nun außerhalb des Fahrzeugs, während Kind, Schlüssel und Handy im Innenraum waren. In ihrer Not wandte sich die Frau über die Pforte des Krankenhauses an die Polizei, die sofort einen Streifenwagen entsandte. Nachdem ein Pannenhilfsdienst nicht rechtzeitig erreicht werden konnte, schlugen die Beamten nach Rücksprache mit der 35-Jährigen eine Seitenscheibe des Wagens ein und öffneten diesen wieder. Mutter und Kind konnten so wohlauf wieder zusammengeführt werden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter, der in einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher unterwegs war, hat am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Winkelgasse an einem Wohnhaus offenbar mutwillig ein Kabel des Festnetz- und Internetanschlusses durchtrennt. Die Leitung wurde an einer außerhalb des Hauses befindlichen Verteilerbox beschädigt und sorgte so für den Ausfall der entsprechenden Kommunikationswege in dem Haus. Einer Zeugin zufolge sei die Vierergruppe, die möglicherweise mit orangenen Warnwesten bekleidet war, danach in Richtung Stadtgarten geflüchtet. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe unter Tel. 07552/20160.

