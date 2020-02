Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Parfümdiebe gesucht

Mehre verpackte Parfümflaschen und Tester haben zwei Männer am Montagmittag aus einer Parfümerie in der Unteren Breite Straße entwendet. Die Diebe steckten sich die Fläschchen in ihre schwarzen Jacken und verließen gegen 14.30 Uhr das Geschäft ohne zu zahlen. Mehre Mitarbeiter des Geschäfts konnten die Täter nicht aufhalten. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

Ravensburg

Baucontainer aufgebrochen

Bereits am vergangenen Wochenende haben Diebe einen am Bahnhof befindlichen Baucontainer in der Escher-Wyss-Straße aufgebrochen. Indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen, gelangten die Täter in das Innere des Containers. Messgeräte und Werkzeugkoffer im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro nahmen sie an sich. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751 803 3333 um Hinweise.

Ravensburg

Zeuge kommt Jugendlicher zu Hilfe

Weil sie von mehreren Jugendlichen angegangen wurde, ist am Dienstagabend ein Mann einer 13-Jährigen zu Hilfe gekommen. Das Mädchen war zusammen mit der Gruppe im Bereich der Grundschule Weststadt unterwegs. Nachdem dort zusammen Alkohol konsumiert wurde, kam es zum Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde das Mädchen vom Rest der Gruppe geschlagen und verfolgt. Dort traf sie auf den Mann, der sie in Schutz nahm. Nachdem die Verfolger das Weite gesucht hatten, verständigte er die Polizei und den Rettungsdienst. Dieser brachte das Mädchen leichtverletzt in ein Krankenhaus. Ermittlungen zur genaue Klärung der Tatabläufe wurden eingeleitet.

Ravensburg

Scheibe der Waldorfschule Ravensburg eingeworfen

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmittag hat ein Unbekannter mit einem Stein eine Fensterscheibe am Schulgebäude eingeworfen. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751 803 3333 um Hinweise.

Weingarten

Autos aufeinander aufgeschoben - fünf Pkw beschädigt

Beim Anfahren vom Straßenrand hat eine Autofahrerin am Dienstagmorgen neben ihrem eigenen Wagen vier weitere Pkw beschädigt. Die Frau gab beim Fahren aus der Parklücke ungewollt Gas und fuhr gegen einen vor ihr geparkten VW Jetta. Diesen schob die 59-Jährige mehrere Meter vor sich her, bis der Jetta gegen einen in einer Hofeinfahrt geparkten Skoda stieß und abgewiesen wurde. In der Folge fuhr die Frau gegen einen ebenfalls an der Seite geparkten Peugeot, den sie auf einen Daimler schob. Insgesamt entstand an den fünf Pkw ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer blieben unverletzt.

Bad Waldsee

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Geschlagen und getreten wurde am Dienstagabend in der Hauptstraße ein Mann, nachdem er zuvor eine Auseinandersetzung mit zwei Angreifern hatte. Der 41-Jährige traf die beiden etwa 175 cm großen und 20 Jahre alten Männer, als er zu Fuß unterwegs war. Nach einem kurzen Streit verfolgten die Täter den Mann bis auf Höhe des Polizeipostens. Dort attackierten sie ihn und verletzten ihn im Bereich des Gesichtes. Zwei 28 und 35 Jahre alte Männer wurden dort auf den Angriff aufmerksam und kamen dem 41-Jährigen zu Hilfe. Die Täter suchten das Weite. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Bad Waldsee nimmt unter Tel. 07524 40430 Hinweise auf die Unbekannten entgegen.

Bad Waldsee

Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Durch Auffahren auf einen vorausfahrenden Wagen hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Biberacher Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 58 Jahre alte Fahrer wollte an einer Kreuzung nach links in die Schützenstraße abbiegen. Beim Fahren auf die Abbiegespur überfuhr er zügig eine Sperrfläche. Er stieß dabei mit dem vor ihm fahrenden Suzuki zusammen, dessen 52-jährige Fahrerin ebenfalls auf die linke Spur wechselte. Durch die Wucht des auffahrenden VW wurde der Suzuki auf ein weiteres Auto geschoben, das an der dortigen Kreuzung wartete. Insgesamt entstand an den drei Pkw ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Wagen des Verursachers, sowie der Suzuki mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Bad Waldsee-Mittelurbach

Spiegelstreifer vom Wochenende - Polizei sucht Unfallwagen

Bereits am Samstag hat gegen 20 Uhr eine Autofahrerin in der Urbachstraße einen am Fahrbahn geparkten Wagen gestreift. Die 68 Jahre alte Frau hielt an der Unfallstelle am Samstag nicht an. Nachträglich meldete sie den Vorfall nun bei der Polizei in Wangen im Allgäu. Diese ist nun auf der Suche nach dem angefahrenen Wagen. Hinweise werden unter Tel. 07522 9840 erbeten.

Aulendorf

Fenster einer Bankfiliale aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende ein Fenster einer Bankfiliale in der Hauptstraße aufgebrochen. Der Täter betrat hierüber aber nicht das Innere der Bank. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07584 92170 um Hinweise.

Leutkirch im Allgäu

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße 465 an der Anschlussstelle Leutkirch West sich selbst und zwei weitere Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW von der Autobahn 96 aus Richtung München kommend an der Abfahrt Leutkirch West ab. An der Einmündung auf die Bundesstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 67 Jahre alten Mannes, der mit seinem Ford in Richtung Leutkirch unterwegs war. Der Mann und seine 63-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die 61-Jährige VW-Fahrerin, die sich selbst ebenfalls leicht verletzte, wurde an der Unfallstelle erstversorgt. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.

Leutkirch im Allgäu

Anzeige nach dreistem Verstoß gegen die Rettungsgasse

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 am gestrigen Dienstagmorgen (wir berichteten) hat ein Autofahrer die gebildete Rettungsgasse der im Stau wartenden Fahrzeuge für seinen eigenen Vorteil genutzt. Den Platz, der durch die vorbildliche Rettungsgasse entstand, nutzte der 54 Jahre alte Fahrer eines Daimlers, um an den Wartenden auf der Autobahn vorbeizufahren. Am vorderen Ende des Staus reihte der Mann seinen Pkw wieder ein. Dieses Fehlverhalten hatte sofortige Konsequenzen zur Folge. Der Fahrer wurde durch eine an der Unfallstelle eingesetzte Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Gegen ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Das Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro musste er an Ort und Stelle entrichten.

Leutkirch im Allgäu

Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat am Montagabend in der Storchenstraße ein Radfahrer erlitten, der von einem Auto erfasst wurde und danach zu Fall kam. Der 50-Jährige Radler passierte eine Firmeneinfahrt, als ein entgegenkommender Opel in ebendiese abbiegen wollte. Die 25 Jahre alte Autofahrerin hatte den Zweiradlenker übersehen. Der Mann stürzte durch die Kollision und verletzte sich im Nasenbereich. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell