PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Ein 42-jähriger Autofahrer missachtete am Montagabend die Vorfahrt eines 59-jährigen Vespafahrers im Kreisverkehr Eugenstraße/Charlottenstraße und verletzte diesen hierdurch leicht.

Der 42-jährige Unfallverursacher wollte gegen 18 Uhr mit seinem Renault Clio von der Eugenstraße kommend in den Kreisel einfahren. Hier missachtete er die Vorfahrt des 59-jähren Motorrollerfahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Zusammenstoß kam der Vespafahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.400 Euro.

Friedrichshafen

18-jährige unsittlich berührt

Am Rande des großen Narrensprungs kam es Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zwischen einem 21-jährigen Mann und einer 18-jährigen Frau vor den Toiletten eines Supermarktes am Bahnhofplatz zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf kam es schließlich zur Beleidigung und der unsittlichen Berührung der 18-Jährigen. Gegenüber der Polizei zeigte der 21-Jährige keinerlei Einsicht. Selbst in Anwesenheit der Beamten unterließ er es nicht, die Geschädigte weiterhin zu beleidigen. Der alkoholisierte Mann muss sich nun u.a. wegen sexueller Belästigung und Beleidigung verantworten.

Uhldingen-Mühlhofen, Oberuhldingen

Polizei sucht Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin

Eine 26-jährige Fußgängerin verletzte sich am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Radfahrer in der Bahnhofstraße leicht. Der beteiligte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 16.25 Uhr war der Radfahrer auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Mühlhofen unterwegs, als die 26-Jährige plötzlich aus einer Gruppe von Fußgängern heraus vor sein Fahrrad trat. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kamen beide Beteiligte zu Sturz. Die Fußgängerin wurde hierdurch leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der unbekannte und verärgerte Radfahrer verließ die Unfallstelle unerlaubt. Eine Begleiterin, die mit ihm unterwegs war, erkundigte sich kurz nach dem Zustand der Verletzten und fuhr anschließend ebenfalls davon. Das Polizeirevier Überlingen sucht nun nach dem beteiligten Radfahrer und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dessen Identität geben können, sich unter der Telefonnummer 07551 804-0 zu melden.

Frickingen

Vorfahrt missachtet - Mofa-Fahrer verletzt

Eine 40-jährige Golffahrerin missachtete die Vorfahrt eines 55-jährigen Mofa-Fahrers an der Kreuzung Leustetter Straße/Heiligenberger Straße. Der Mann wurde leicht verletzt.

Die Autofahrerin war gegen 13.40 Uhr auf der Leustetter Straße unterwegs und wollte mit ihrem Golf nach links in die Heiligenberger Straße einbiegen. Dort missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Mofa-Fahrers. Durch den Zusammenstoß kam der 55-Jährige zu Fall und verletzte sich hierdurch leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Salem-Neufrach

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter und in Schlangenlinien auf der K7759 fahrender Pkw-Lenker zwang am Montagmorgen ein entgegenkommendes Auto zum Ausweichen. Durch das Ausweichmanöver in den Grünstreifen wurde die Fahrerin leicht verletzt.

Die 44-jährige Polofahrerin war gegen 6.30 Uhr auf der K7759 vom Hartwaldkreisel in Richtung Neufrach unterwegs. Aus dieser Richtung kam ihr ein Fahrzeug in Schlangenlinien entgegen, welches hierdurch so weit in die Fahrbahnmitte geriet, dass die 44-Jährige nach rechts ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Hierdurch konnte sie zwar einen Zusammenprall verhindern, verletzte sich jedoch dennoch leicht. An ihrem Polo entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher, der weitergefahren ist. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07551 804-0 bei der Polizei zu melden.

