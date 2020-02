Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Grabsteindiebe gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines ungewöhnlichen Diebstahls. Unbekannte haben vergangene Woche einen Marmorgrabstein vom Friedhof in Veringenstadt entwendet.

Der Diebstahl soll sich zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, ereignet haben. Der über einen Quadratmeter große und rund 90 kg schwere Marmorgrabstein war sicher schwer abzutransportieren. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe hierfür Hilfsmittel verwendet haben. Auf dem schwarzen Marmorgrabstein befand sich neben der Inschrift auch ein Bildnis des Verstorbenen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und Diebstahls. Zeugen werden gebeten, Hinweise und Beobachtungen unter der Nummer 07574/921687 mitzuteilen.

Mengen

Fahrzeugteile gestohlen

Unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes verschiedenste Fahrzeugteile zweier Lastwagen, die auf einem Firmengelände in der Meßkircher Straße abgestellt waren, abmontiert und entwendet. Der entstandene Schaden beträgt rund 1200 Euro.

Die Täter machten sich zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, an den beiden LKW zu schaffen und montierten auf fachmännische Art und Weise die verschiedenen Fahrzeugteile ab. An einem MAN-Lastwagen wurden beide elektrische Außenspiegel, die Wischblätter der Scheibenwischer sowie die längsseitigen Blinker entwendet. Bei einem zweiten Fahrzeug der Marke Daimler-Benz wurden ebenfalls die beiden Außenspiegel und sämtliche Rücklichter abmontiert. Zudem entwendeten die Täter mehrere Geräte aus dem unverschlossenen Fahrzeuginneren sowie fünf Spanngurte.

Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Nummer 07572/5071 mitzuteilen.

Ostrach

Jugendliche werfen Steine auf Fahrzeuge

Drei unbekannte Jugendliche haben am Montagabend Steine und Flaschen von einer Brücke auf die L286 bei Ostrach geworfen. Ein Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt und mindestens ein weiteres gefährdet. Verletzt wurde niemand.

Drei unbekannte Jugendliche hielten sich gegen 18 Uhr auf der Brücke über die Umgehungsstraße zwischen Kieswerk Ostrach und Einmündung zur Altshauser Straße auf. Ein 43-jähriger Autofahrer und eine 34-jährige Autofahrerin fuhren jeweils unter der Brücke in Richtung Hoßkirch hindurch. Nachdem die Fahrzeuge die Brücke passierten, warfen die Jugendlichen Steine und Glasflaschen hinab. Hierdurch wurde der Pkw des 43-Jährigen auf dem Dach beschädigt. Ob weitere Fahrzeuge gefährdet oder beschädigt wurden, ist bislang nicht bekannt. Die beiden Autofahrer kehrten zu der besagten Brücke zurück und sprachen die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Diese bestritten die Tat und flüchteten im nächsten Moment in Richtung Wohngebiet in Ostrach. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren gehandelt haben. Sie hätten dunkle Haare gehabt und seien schwarz gekleidet gewesen.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07581/482-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Remke

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell