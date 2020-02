Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf/ Ach-Linz

Faschingsveranstaltung muss vorzeitig durch Polizei beendet werden

Gut zu tun hatte die Polizei am "Fasnetssonntag" in Ach-Linz. Verlief der Umzug am Nachmittag noch relativ friedlich, mussten die Beamten bei der anschließenden Veranstaltung gleich mehrmals eingreifen.

Wahrzunehmen war, dass sich im Laufe des Abends der Alkoholpegel der Besucher, aber auch das Gewaltpotential deutlich steigerte. Durch mehrfaches schlichtendes Einschreiten der uniformierten Beamten wurde so mancher handfeste Schlagabtausch unterbunden. Trotzdem verzeichnete die Polizei mehrere Körperverletzungsdelikte. Dabei wurden die Beamten aus Pfullendorf aufgrund der Vielzahl der Einsätze auch von den umliegenden Revieren Überlingen und Bad Saulgau unterstützt. Zu einer Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Ermittlungsstand vier Beteiligte auf einen 21-Jährigen eingeschlagen haben, sucht der Polizeiposten Pfullendorf nun Zeugen. Gegen 20.30 Uhr wurde der junge Mann unvermittelt am Kopf gepackt und gegen eine Stange des Zeltes gegenüber der Kirche geschlagen. Der Mann ging zu Boden. Die unbekannten Täter schlugen und traten daraufhin auf den am Boden Liegenden ein. Er zog sich mehrere Prellungen und ein blaues Auge zu. Die Täter flüchteten nach der Tat aus dem Zelt. Wer den Vorgang beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Tel.07552 20160).

Aufgrund der Vielzahl der Streitigkeiten und Körperverletzungen im Bereich des Festgeländes musste die Veranstaltung vorzeitig durch die Polizei beendet werden. Offizielles Ende der Veranstaltung war für 03.00 Uhr angesetzt. Bereits gegen 01.00 Uhr hatte die Polizei das Gelände vollständig geräumt.

Hohentengen

Flaschenwurf auf Narren hat strafrechtliche Folgen

Von dem närrischen Treiben gestört gefühlt hat sich am Sonntagabend eine Frau in der Hauptstraße. Die Besucher einer Faschingsveranstaltung gegenüber ihrer Wohnanschrift klingelten mehrfach bei der 49-Jährigen. Dass auch leere Flaschen in ihrem Hauseingang durch Feiernde abgestellt wurden, veranlasste den Frau dazu, eine leere Flasche in Richtung der Veranstaltung zu werfen. Mehrere am Eingang der Festhalle wartenden Narren und ein Security wurden von Glassplittern getroffen. Verletzt wurde niemand. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Mengen

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Gegen 21.30 Uhr am Samstagabend hat die Polizei einen Autofahrer kontrolliert, der unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung stand. Die Beamten stoppten den Fahrer des VWs in der Fabrikstraße. Schnell ergaben sich bei einer Überprüfung des 32-Jährigen Anzeichen darauf, dass er Betäubungsmittel eingenommen hatte. Ein Alkoholtest ergab außerdem einen Wert von 0,7 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Bingen

Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Das Abbiegen eines vorausfahrenden Postfahrzeugs übersehen hat am Samstagmittag eine Frau auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen. Die 59-jährige Fahrerin des Postautos wollte an der Abfahrt nach Hochberg nach links abbiegen. Die dahinterfahrende 67-Jährige hatte noch versucht eine Notbremsung einzuleiten. Trotzdem stieß sie mit ihrem VW wuchtig gegen den Smart. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

