Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann schießt mit Armbrust auf Wohnungstüre

Ein 36-Jähriger wurde am Sonntagabend in seiner Wohnung in der Schubertstraße durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte er mit einer Armbrust auf seine Wohnungstüre geschossen und die Beamten bedroht.

Gegen 20.15 Uhr verständigte ein 58-jähriger Zeuge die Polizei, da sein 30-jähriger Nachbar der ersten Wahrnehmung nach lange Nägel von innen durch die eigene Wohnungstüre schlug. Hierbei handelte es sich, wie die Polizei später feststellte, um Armbrustpfeile. Der Mann kommunizierte durch die Türe mit den anrückenden Beamten, jedoch öffnete er nicht. Als die Polizisten die von innen mit Unrat verbarrikadierte Türe mit einer Ramme öffneten, bedrohte der 30-Jährige sie mit einer Sport-Armbrust im Wohnungsflur. Nach mehrfacher Aufforderung und Androhung der Schusswaffe, legte er die Armbrust beiseite und ging anschließend unter anderem mit einem Teelöffel auf einen Beamten los. Der Mann wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen, nachdem zuvor Pfefferspray gegen ihn eingesetzt worden war. Er leistete so heftigen Widerstand, dass er von einem hinzugerufenen Notarzt sediert werden musste. Der 30-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik verbracht. In seiner Wohnung wurden, neben der Armbrust, eine Schreckschusswaffe, mehrere Messer und Betäubungsmittel beschlagnahmt. Sechs Polizeibeamtinnen und -beamten wurden durch den Einsatz des Pfeffersprays ebenfalls leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Überlingen

Betrunkene erklimmen Baukran

Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren haben am Samstagabend gegen 17.40 Uhr einen Bauzaun in der Nellenbachstraße überwunden und sind auf einen dortigen Baukran geklettert. Die Männer konnten durch die hinzugerufene Polizeistreife zum Herunterklettern bewegt werden. Sie zeigten jedoch keinerlei Einsicht für ihr riskantes Verhalten. Alle drei hatten zuvor Alkohol konsumiert und Atemalkoholwerte zwischen 0,8 und 1,3 Promille. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Überlingen

Aggressiver Jugendlicher beleidigt Polizisten

Ein 17-Jähriger hat am Samstagabend während einer Fasnetsveranstaltung im Feuerwehrhaus auf einen 18-Jährigen eingeschlagen. Hinzugerufene Polizeibeamte beleidigte der junge Mann und ignorierte einen ausgesprochenen Platzverweis.

Gegen 22.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den jungen Männern. Hierbei nahm der 17-Jährige den Älteren in den Schwitzkasten, riss ihn zu Boden und schlug ihm auf den Unterkiefer. Hierdurch wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei erteilte dem Schläger einen Platzverweis, den der alkoholisierte Jugendliche zuerst befolgte. Allerdings kam er später am Abend zurück. Im Folgenden wurde der 17-Jährige gegenüber den Beamten ausfällig und beleidigte diese. Er wurde letzten Endes in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Überlingen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 17 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vor dem Anwesen Schillerstraße 4 geparkten weißen BMW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Aufgrund der Schwere des Schadens geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand auf der Fahrerseite ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 entgegen.

Markdorf

Scheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 2.30 Uhr und 10 Uhr wurde an einem in der Spitalstraße parkenden VW Golf die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen. Durch die Tat entstand an dem Golf ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer 07551 804-0 entgegengenommen.

Markdorf

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat beim Ein- oder Ausparken auf dem Bahnhofsparkplatz in der Eisenbahnstraße einen dort geparkten Renault gestreift. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Nummer 07551 804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Remke

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell