Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Friedlicher Narrensprung

Äußerst friedlich verlief der traditionelle Narrensprung der Plätzlerzunft Weingarten am Fasnetssonntag. Etwa 4.000 Hästräger sowie zwischen 12.000 und 15.000 Besucher bevölkerten am Nachmittag die Innenstadt und den Umzugsweg. Neben der polizeilichen Absicherung der Umzugsstrecke mussten die Beamten lediglich in einem Fall im Zusammenhang mit einem übermäßig stark alkoholisierten Jugendlichen einschreiten.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen gegen 03.30 Uhr in der Biberacher Straße. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Strecke in stadtauswärtiger Richtung und kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen Zaun aus Granitsteinen und Rundholz. Hierdurch wurden sowohl die Grundstückseinfriedung, als auch der Pkw nicht unerheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Bergatreute

Fasnetsumzug Bergatreute verlief unauffällig

Aus polizeilicher Sicht absolut unauffällig verlief der Fasnetsumzug der Narrenzunft Bergatreute am Sonntagnachmittag. Nach Angaben des Veranstalters nahmen daran etwa 2.000 Hästräger und nach polizeilicher Schätzung etwa ebenso viele Zuschauer teil. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten den Umzugsweg ab, zu weiteren Einsätzen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Leutkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 26-jähriger Pkw-Lenker unterwegs, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch am späten Sonntagabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Wie die Beamten feststellten, ist der Mann lediglich im Besitz einer außereuropäischen Fahrerlaubnis und hatte es versäumt, innerhalb einer Übergangsfrist von sechs Monaten einen deutschen Führerschein zu erwerben. Der 26-Jährige gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Wangen im Allgäu

Einbruch in Gartenhaus

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, mit Gewalt die Tür eines Gartenhauses im rückwärtigen Bereich der Johann-Andreas-Rauch-Realschule im Danneckerweg auf. Ob aus der Gartenhütte, in der überwiegend Spielgeräte für die Grundschule gelagert werden, etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Durch die Gewalteinwirkung entstand an der Türe nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Wangen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0.

Bad Wurzach

Auseinandersetzung wegen zu lautem Handyspiel

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am Sonntagvormittag zwischen zwei 25 und 39 Jahre alten Männern in einem gemeinsam genutzten Zimmer im Niedermühleweg. Den Ermittlungen der Polizei zufolge spielte der Jüngere mit seinem Handy, woraufhin sich der Ältere über die seiner Ansicht nach zu lauten Geräusche beschwerte. Nachdem der Jüngere die Ansprache zunächst ignorierte, schlug der 39-Jährige dem 25-Jährigen zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Hiergegen wehrte sich der Angegriffene, indem er dem Älteren mit einem Besenstiel in den Unterleib und gegen den Ellenbogen schlug. Beide Beteiligten wurden durch die Auseinandersetzung nur leicht verletzt, sie gelangen nun wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige.

