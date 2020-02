Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall bei Isny im Allgäu

Landkreis Ravensburg (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B12 bei Isny im Allgäu zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger Fiat Fahrer fuhr auf der B12 in Richtung Isny im Allgäu. Laut Zeugenaussagen kam der Fiat kontinuierlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel zusammen. Der 86-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 45-jährige Opelfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Klinikum. Beide Fahrzeuglenker waren alleine in ihren Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000, -- Euro. Ob möglicherweise ein medizinischer Grund die Ursache für den Verkehrsunfall war, muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Olaf Stotzka

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell