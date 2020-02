Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Körperverletzung bei Fasnetsveranstaltung

Ein 25-jähriger Festbesucher wurde am Samstagabend gegen 23:00 Uhr vom Sicherheitsdienst der Veranstaltung verwiesen, nachdem er an einer Schlägerei beteiligt war. Als er kurze Zeit später wieder zu der Veranstaltung zurückkehrte wurde er vom Sicherheitsdienst nach draußen geführt. Hiermit war der 22-jährige Bruder des Störers nicht einverstanden und mischte sich in das Geschehen ein. Im weiteren Verlauf wurden die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts von den beiden Brüdern beschimpft und es kam zu einem Handgemenge, bei dem ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts leicht verletzt wurde. Gegen die beiden Brüder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Meßkirch

Verdacht auf K.O.-Tropfen

Einer 30-jährigen Besucherin einer Fasnetsveranstaltung wurde es am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr plötzlich schlecht und sie musste sich übergeben. Nachdem ihr körperlicher Zustand nicht auf die relativ geringe Menge an Alkohol zurückzuführen war, die die Geschädigte getrunken hat, wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ihr sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Dies wird die Untersuchung der entnommenen Blutprobe zeigen. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen nicht vor.

Bad Saulgau

Randalierer

In der Innenstadt von Bad Saulgau kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr, in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung. Ein 22 Jahre alter Mann verhielt sich anderen Gästen gegenüber unangemessen. Beim Versuch den erheblich alkoholisierten Mann auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, wurde dieser gegenüber einem Gaststättenbesucher aggressiv und ergriff ihn am Hals. Der Randalierer wurde durch die hinzugerufene Polizei aus der Gaststätte verbracht. Hierbei widersetzte sich der Mann der Maßnahme und beleidigte einen Polizisten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Gegen den Randalierer wird nun wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

