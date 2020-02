Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Großer Narrensprung

Am Samstagnachmittag fand der große Narrensprung mit ca. 5000 Maskenträgern in Friedrichshafen statt. Bei herrlichem sonnigen Wetter schauten ca. 18000 Zuschauer dem Umzugsgeschehen zu. Nach dem Umzug kam es immer wieder zu Streitigkeiten unter verschiedenen Personengruppen, die zumeist stark alkoholisiert waren. Die Streitigkeiten konnten von den Einsatzkräften zumeist geklärt werden.

Überlingen

Unliebsame Person in der Regionalbahn

Ein 36-jähriger aus dem Bodenseekreis fiel am Samstag gegen 17:30 Uhr in der Regionalbahn zwischen Sipplingen und Überlingen negativ auf, da er mehrfach den Hitlergruß zeigte und gegenüber dem Zugbegleiter seine Fahrkarte nicht vorzeigte, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Gegen den Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Hänselejuck überwiegend friedlich

Am Samstag, 22.02.2020 fand in Überlingen der traditionelle Hänselejuck mit anschließender Freinacht statt. Bei idealem Wetter war die Veranstaltung mit ca. 10.000 Zuschauern sehr gut besucht. Bei der anschließenden Freinacht waren sowohl die Lokalitäten als auch die Besenwirtschaften und Verpflegungsstände im Freien ebenfalls sehr gut frequentiert. Vom Jugendreferat wurde im Bereich der Feuerwehrhalle in der Schlachthausstraße eine Jugendparty ausgerichtet, die auf gute Resonanz stieß. Durch die polizeilichen Maßnahmen konnten einige aufkommende Streitigkeiten geschlichtet werden. Bei der anschließenden Freinacht kam es zu einigen kleineren körperlichen Auseinandersetzungen, Beleidigungen z.N. Polizeibeamter und anderen anzeigewürdigen Ordnungsstörungen, welche zur Anzeige gebracht wurden. Außerdem fielen Jugendliche mit Betäubungsmitteln auf. Im Großen und Ganzen verliefen aber sowohl der Hänselejuck als auch die Überlinger Freinacht gesittet und ruhig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Armin Engler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell